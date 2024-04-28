الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أسير في سجون الاحتلال، الفلسطيني باسم خندقجي يفوز بجائزة البوكر العربية لعام 2024

باسم خندقجي.فيتو
باسم خندقجي.فيتو

أعلن القائمون على  الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) في دورتها الـ17 عن اسم الفائز بالجائزة لهذا العام في بث مباشر من العاصمة الإماراتية أبوظبي.

واقتنص الجائزة الروائى  الفلسطيني باسم خندقجي عن روايته “ قناع بلون السماء” وتسلمها شقيقه، وجاء الفوز على الرغم من كون  خندقجي أسير في السجون الإسرائيلية منذ 20 عاما حيث حكم عليه بثلاثة أحكام مؤبدة وهو ينفذها الآن في السجون الإسرائيلية.

جائزة البوكر العربية 

ويمنح الفائز جائزة قدرها 50 ألف دولار إلى جانب ترجمة روايته الفائزة إلى اللغة الإنجليزية.

 

وتنافس على جائزة البوكر 6 روايات من 5 دول عربية وصلت إلى القائمة القصيرة، وهي "مقامرة على شرف الليدي ميتسي" أحمد المرسي (مصر)، و"باهبل: مكة Multiverse" رجاء عالم (السعودية)، "الفسيفسائي" عيسى ناصري (المغرب)، و"خاتم سليمي" ريما بالي (سوريا)، و"سماء القدس السابعة" أسامة العيسة (فلسطين) و"قناع بلون السماء" باسم خندقجي (فلسطين).

Advertisements

جائزة البوكر 2024

ويحصل الكتاب الستة في القائمة القصيرة لجائزة البوكر 2024 على 10 آلاف دولار، أمّا الفائز بالجائزة الأولى فيفوز بـ50 ألف دولار إضافية، فضلا عن ترجمة الكتاب الفائز إلى اللغة الإنجليزية.

لجنة تحكيم جائزة البوكر 2024

وتضم لجنة التحكيم 5 أعضاء، هم الكاتب السوري نبيل سليمان، رئيسا، وعضوية الكاتب المصري محمد شعير، والأكاديمي فرانتيشيك أوندراش من التشيك؛ والكاتب السوداني حمور زيادة؛ والكاتبة الفلسطينية سونيا نمر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

البوكر العربية البوكر 2024 الجائزة العالمية للرواية العربية جائزة البوكر 2024 جائزة البوكر العربية جائزة البوكر

مواد متعلقة

6 متنافسين بينهم مصري وحيد، إعلان الفائز بجائزة البوكر العربية اليوم

إعلان القائمة القصيرة لجائزة البوكر الدولية

ads

الأكثر قراءة

الكونفدرالية، مصطفى شلبي يحرز هدف الزمالك الثالث في شباك دريمز الغاني

تفاصيل التحقيق مع الشيبي بلجنة الاستماع في اتحاد الكرة

زفاف أسطوري في حضن الأهرامات، الملياردير الهندي أنكور جاين يتزوج عارضة الأزياء أريكا هاموند

بعد واقعة اقتحام فيلتها، علا غانم لـ فيتو: سرقة وتدليس وأكبر عملية نصب في حياتي

سعر الدولار في البنك المركزي والمصارف المصرية الأحد 28 أبريل 2024

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس في شم النسيم

توافد الأقباط علي كنيسة العذراء مريم بالمنصورة للاحتفال وأداء صلوات أحد السعف (صور)

منوعات

المزيد

الزوجة السابقة لرئيس وزراء كندا تكشف سبب انفصالهما

قائد طائرة مخمور يتسبب في إلغاء رحلة طيران

شوارعها بتحضنك وشعبها جميل، بلوجر فلسطينية تكشف تجربتها الأولى في زيارة مصر

الأخطر في السعودية، نجاة طفلين من نبتة سامة لم يُدركا خطورتها ( فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد في السوق

سعر القصدير اليوم الأحد 28 أبريل 2024

صناعة الحبوب تعلن استمرار انخفاض سعر الدقيق استخراج 72%

المزيد
ads

انفوجراف

بحضور زاهي حواس.. ملياردير هندي يحتفل بزفافه على عارضة أزياء في الأهرامات (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكم الشرعي في تهنئة المسيحيين بمناسبة أعيادهم؟.. الإفتاء تحسم الجدل

تفسير حلم الكنز فى المنام وعلاقته بالحصول على رزق كثير قريبا

ما حكم الحج لمن أحرم ثم مات قبل أداء المناسك؟، الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads