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ثقافة وفنون

أسباب منع عرض مسلسل الحشاشين في إيران

مسلسل الحشاشين، فيتو
مسلسل الحشاشين، فيتو

أعلنت وسائل إعلام في إيران مساء اليوم الأحد عن منع عرض مسلسل الحشاشين والذي يقوم ببطولته كريم عبد العزيز ويروي قصة حسن الصباح والذي عرض في سباق رمضان 2024.

تفاصيل منع مسلسل الحشاشين في إيران 

 وقال مهدي سيفي  المدير العام لهيئة الإشراف علي تنظيم الإعلام في إيران:" أن مسلسل الحشاشين به أخطاء تاريخية  خلال الأحداث لذلك تم منع عرضه هناك بسب التحفظات التي اتخذتها هيئة  تنظيم الإعلام في إيران وذلك حسبما جاء في وكالة أرنا.

مسلسل الحشاشين 

وحقق مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز، نجاحا جماهيريا كبيرا في موسم دراما رمضان الماضي، حيث تناول طائفة الحشاشين إحدى أخطر الطوائف في التاريخ. 

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وتحكي قصة المسلسل تأسيس طائفة "الحشاشين" الإسماعيلية الشيعية على يد حسن الصباح الملقب بالسيد أو شيخ الجبل، والتي تعد من أوائل الطوائف الإرهابية في التاريخ. 

ويعتبر حسن الصباح من أبرز الشخصيات المثيرة للجدل في التاريخ الإسلامي، وذهب إلى مصر في زمن المستنصر بالله الفاطمي، وعاد بعد ذلك لينشر دعوته في فارس، واحتل قلعة "آلموت" -في إيران حاليا- لتكون قلعته الحصينة ومقر حكمه.

أبطال مسلسل الحشاشين 

ومسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ميمى جمال، عمر الشناوي، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، نور محمود، أحمد كشك، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف. 

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مسلسل الحشاشين أحداث مسلسل الحشاشين قصة مسلسل الحشاشين كريم عبد العزيز

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