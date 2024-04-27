أحمد عبد الوهاب يروي قصة زواجه في 10 أيام

روى الفنان والسيناريست أحمد عبد الوهاب قصة زواجه من "داليا" ابنة الفنان صبحي خليل، وكيف أن تجهيزات الزفاف تمت خلال 10 أيام فقط، دون استعداد مسبق.

وأوضح عبد الوهاب خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة ON، أن شقة الزوجية كانت تنقصها بعض الأمور، أهمها المطبخ، لكن تم الزواج في النهاية، قائلًا: "إحنا فرحنا اتعمل في 10 أيام، يعني بقول لباباها هنتجوز إمتى؟.. قاللي إنت عايز إمتى؟ قولتله أنا عاوز أعرف بس، قاللي ماشي يلا يوم 6 شهر 9 اللي هو وقتها كان بعد أسبوعين تقريبا".

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أضاف: "قولتله بعد أسبوعين إزاى يعني، وكانت الشقة خالصة وكل حاجة بس كان لسه فيه حاجات كتير ما اشترينهاش فى الشقة ولا مطبخ ولا أي حاجة، وغير كده مكناش عارفين نعمل الفرح فين، فروحت مكان وسألت لقيته حلو، قولتله يوم 6 المكان فاضي؟.. قالي ده بعد بكره، قولتله اه عارف وحجزت ومشيت".

وواصل عبد الوهاب: "عملنا الفرح وروحنا الأوتيل يوم واحد وكان المفروض نسافر شهر عسل فحصل حاجة فى ورق السفر معرفناش نروح، فرجعنا على الشقة فاضية خالص وحاطين كاتيل الشاي على كرتونة كإننا إحنا الصنايعية، وهدومي مجتش، وكنت محتاج أشتري حاجة فنزلت أجيبها من السوبر ماركت وأنا لابس بدلة الفرح، بس بعد فترة كل ده عدى".

وش السعد

ووصف أحمد عبد الوهاب زوجته بأنها "وش السعد" عليه، قائلًا: "من ساعة ما اتجوزنا وكل خطواتي ماشية كويس جدًا الحمد لله، يعنى مسرحية أنستونا ومسلسل 1000 حمد الله عالسلامة، والبيت بيتي والحشاشين، وأشغال شقة، وغيرهم.. الحمد لله".

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