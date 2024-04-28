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ثقافة وفنون

أسباب إلغاء العرض الخاص لفيلم السرب

فيلم السرب، فيتو
فيلم السرب، فيتو

تفاجأ صناع فيلم السرب والذي يقوم ببطولته أحمد السقا وشريف منير وغيرهم بإلغاء العرض الخاص للفيلم والذي كان من المقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل.

تفاصيل إلغاء العرض الخاص لفيلم السرب 

وكشفت الشركة المنتجة عن سبب إلغاء العرض الخاص لفيلم السرب وهو تأخير تجهيز نسخة العرض الخاصة بالفيلم والتي ستصل بعد موعد العرض الخاص.

وطرحت شركة سينرجي فيلمز البوستر الرسمي لـ فيلم السرب، بطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم: أحمد السقا ومحمد ممدوح ونيللي كريم وصبا مبارك وشريف منير ودياب ومحمود عبد المغني ومصطفي فهمي، والمقرر طرحه بدور عرض السينما في 1 مايو المقبل.

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وفيلم السرب بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، دياب، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

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