بعد واقعة اقتحام فيلتها، علا غانم لـ فيتو: سرقة وتدليس وأكبر عملية نصب في حياتي

كشفت الفنانة علا غانم ، تفاصيل تحرير محاميها، محضرا يتهم فيه إحدى الشركات باقتحام فيلا الفنانة، وتصوير مادة إعلانية دون علمها بمنطقة شبرا منت التابعة لدائرة قسم شرطة أبو النمرس.

تفاصيل اقتحام فيلا علا غانم

وقالت علا غانم في تصريح خاص لـ"فيتو":" هناك استيلاء علي بيتي بدون وجه حق والمحتال بيدعي إني مأجرة البيت له في مقابل 1000 جنيه لمدة 59 عاما، وبيأجر البيت بتاعي للتصوير ودي مش أول مرة يعملها.

علا غانم، فيتو

وأكدت علا غانم أن اقتحام فيلتها الخاصة كان بالقوة موضحة:" اللي حصل دا سرقة وعافية وتدليس وفوق كل دا تواطؤ مشيرة إلي أنها تعرضت لأكبر عملية نصب في حياتها.

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وكان حرر محامى وكيلًا عن فنانة شهيرة، محضرا ضد شركة يتهمها باقتحام فيلتها وتصوير مادة إعلانية بداخلها دون علمها بمنطقة شبرا منت بدائرة قسم شرطة أبو النمرس.



تلقى قسم شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من محامى الفنانة وكيلا عنها وقيامه بتحرير محضر ضد شركة تتهمها فيه باقتحام فيلتها بمنطقة شبرامنت بدائرة القسم، وتصوير مادة إعلانية بداخلها.

وكشفت التحريات، أن الفيلا عليها نزاع قائم بين الفنانة علا غانم وطليقها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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