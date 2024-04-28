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ثقافة وفنون

تعليق نبيل الحلفاوي على تأهل الزمالك لنهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية

الفنان نبيل الحلفاوي،
الفنان نبيل الحلفاوي، فيتو

هنأ الفنان نبيل الحلفاوي نادي الزمالك بالتأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على دريمز الغاني بثلاثية نظيفة.

 

وكتب الحلفاوي المعروف بانتمائه للنادي الأهلي في تدوينة له عبر حسابه على تويتر: “مبروك مقدما.. الزمالك طرفا في نهائي الكونفدرالية، وعقبال الكأس إن شاء الله”.

 

وتأهل نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد فوزه على دريمز الغاني، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد بابا يارا كوماسي، في إياب الدور نصف النهائي.

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وفاز الزمالك في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بثلاثية نظيفة، بعد انتهاء مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي.

 

موعد نهائي الكونفدرالية بعد تأهل الزمالك

وتقام مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية  يوم الأحد (12 مايو)، على أن تقام مباراة الإياب بعد أسبوع وتحديدًا الأحد (19 مايو).

 

وكان الزمالك فاجأ نظيره الغاني بالسيطرة على الكرة مع الدقائق الأولى، حيث سدد سيف الجزيري كرة من داخل منطقة الجزاء ولكن ضعيفة أمسك بها سولومون اجبسي حارس دريمز، وبعدها أرسل المثلوثي تمريرة طولية من منتصف الملعب أمسك بها الحارس من داخل منطقة الجزاء.

 

 

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