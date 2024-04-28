سميرة سعيد تقضي إجازتها مع عائلتها في كينيا (صور)

تقضي الفنانة سميرة سعيد بالوقت الحالي إجازتها مع أسرتها في محمية ماساي مارا بدولة كينيا، قبل عودتها لاستئناف نشاطها الفني.

سميرة سعيد تقضي أجازتها مع أسرتها

وشاركت سميرة سعيد الجمهور بمجموعة صور لها برفقة أسرتها أثناء قضائهم الأجازة في كينيا، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وظهرت سميرة سعيد في الصور التي نشرتها بإطلالة شبابية جذابة أثناء تواجدها في كينيا برفقة أسرتها.

وطرحت الديفا سميرة سعيد مؤخرا أغنيتها الجديدة “فن التغافل” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

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أغنية فن التغافل

وأغنية فن التغافل ثاني أغنيات سميرة سعيد في 2024، ومن المقرر أن تطرح الديفا إصدارات أخرى في عيد الفطر المقبل.

ومؤخرا طرحت الديڤا سميرة سعيد أول أغنياتها في 2024 بعنوان "كان"، عبر قناتها على يوتيوب ومختلف المنصات والمتاجر الموسيقية.

أغنية كان

وأغنية كان من كلمات مصطفى ناصر ولحن الفنان عمرو مصطفى وتوزيع ماهر الملاخ.. وجاء الفيديو كليب من إخراج نضال هاني.

وفي وقت سابق تصدرت الديفا تريندات السوشيال ميديا والمتاجر الغنائية وموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” عقب طرح أغنية "إنسان آلي".

واستطاعت الأغنية وقتها أن تحقق مليونا و100 ألف مشاهدة فى أقل من 48 ساعة وهي من كلمات: شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقى هانى ربيع، وميكس وماستر ماهر صلاح، ورؤية نضال هانى، ومن إنتاج سميرة سعيد.

واحتفلت سميرة سعيد الشهر الماضي بعيد ميلادها فهي من مواليد ١٠ يناير، بمدينة الرباط بالمغرب، والتي اشتهرت فيما بعد بالديفا، وملأت الوطن العربي بالغناء والطرب على مدار سنوات طوال.

بدأت الديفا الغناء وهي لا تزال في الثامنة من عمرها، وذلك حينما شاركت في برنامج للمواهب بالتلفزيون المغربي وبالتحديد مع الملحن عبد النبي الجيراري الذي يعتبر المكتشف الحقيقي لموهبة سميرة سعيد، وفي العام التالي أصدرت سميرة أول أغنية لها والتي حملت عنوان شكونا لأحبابنا، وعام ١٩٧٠ صدر أول ألبوم لها والذي حمل اسم لقاء، وبالرغم من شهرتها المبكرة ونجاحها اللافت استكملت سميرة سعيد دراستها حيث تخرجت في كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية في المغرب.