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ثقافة وفنون

مهندس الديكور أحمد فايز: أعشق الأفلام القصيرة واعتبرها تفكير خارج الصندوق

أحمد فايز، ڤيتو
أحمد فايز، ڤيتو

أقام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير مساء اليوم ماستر كلاس لمهندس الديكور أحمد فايز بالمتحف الروماني اليوناني أدارها المدير الفني للمهرجان موني محمود بحضور جماهيري كبير من شباب الإسكندرية  ومن الفنانين والسينمائيين منهم رانيا يوسف، ومحمد يوسف "اوزو" والمخرجة الفلسطينية نجوي نجار والدكتور يوسف العميري.

في البداية تحدث فايز عن رحلته مع الأفلام القصيرة قائلا: أنا من محبي الأفلام القصيرة لأنها تفكير خارج الصندوق، وتعطي صناعها عمر أطول، ومنذ كنت طالبا في معهد السينما وعلي مدار دراستي قدمت 11 فيلم قصير من حبي لها علي الرغم أنه كان مطلوب مني فيلم قصير واحد فقط في مشروع التخرج وأعتقد أن سر نجاح الفيلم القصير هو وجود فريق متعاون يحاول الوصول لاهداف معينة في حدود المتاح.

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وأشار فايز إلي أن أهم شيء لمهندس الديكور هو السيناريو الذي سيبني عليه شغله وأهم شخصين في العمل بعد المؤلف  بالنسبه للمخرج هو مهندس الديكور ومدير التصوير لأنهماة ينقلان للشاشة وجهة نظر المخرج  لذلك ضروري أن يكون هناك كميا بينهم.
وأكد  فايز علي أن نصائح استاذه مهندس الديكور الكبير صلاح مرعي تأثر بها في حياته ومازال يتذكر هذه النصائح حتي الان، ووعد فايز بتقديم ورشة للديكور ابتداءا من الدورة القادمة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

يذكر أن   إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تتكون   من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الإجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة اكت، أفلام مصر العالمية محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.

 

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