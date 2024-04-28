بعد زواج ابنته في 10 أيام، صبحي خليل لـ فيتو: أحمد راجل، وقف جنبها في أصعب ظروفها

كشف الفنان صبحي خليل كواليس زواج ابنته “داليا” من الفنان الشاب أحمد عبد الوهاب في 10 أيام فقط، مؤكدا أن “أحمد” رجل بمعنى الكلمة ووقف بجانب ابنته في أزمتها الصحية قبل ارتباطهما بشكل رسمي.

كواليس زواج ابنة صبحي خليل في 10 أيام

وقال صبحي خليل في تصريح خاص لـ"فيتو":"المسألة مسألة راجل، وأهم حاجة بالموضوع إنك بتشتري راجل.. أحمد وقف جنب بنتي في فترة مرضها وهي في أصعب الظروف حيث لم يكن قد بدأ مشواره الفني".

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وأضاف صبحي خليل:"الفلوس هتيجي وكل حاجة هتيجي.. مفيش حاجة بتطلبها داليا إلا وهي متحققة، و أحب أنصح الناس بأن يجعلوا الزواج سهلا وبسيطا.. أهم حاجة أن يكون الزوج رجلا بمعنى الكلمة، في زمن نفتقد فيه الرجال.. حالات الطلاق زادت في مجتمعنا نتيجة القيود الموجودة والماديات المفروضة.. البساطة تجعل الزوجين متمسكين ببعضها.. ربنا يجعلنا بسطاء دايما والبساطة بتيجي من شخصية البني آدم.. والناس عارفة صبحي خليل بسيط إزاي".

وكان الفنان والسيناريست أحمد عبد الوهاب روى قصة زواجه من "داليا" ابنة الفنان صبحي خليل، وكيف أن تجهيزات الزفاف تمت خلال 10 أيام فقط، دون استعداد مسبق.

وأوضح عبد الوهاب خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة ON، أن شقة الزوجية كانت تنقصها بعض الأمور، أهمها المطبخ، لكن تم الزواج في النهاية، قائلًا: "إحنا فرحنا اتعمل في 10 أيام، يعني بقول لباباها هنتجوز إمتى؟.. قاللي إنت عايز إمتى؟ قولتله أنا عاوز أعرف بس، قاللي ماشي يلا يوم 6 شهر 9 اللي هو وقتها كان بعد أسبوعين تقريبا".

أضاف: "قولتله بعد أسبوعين إزاى يعني، وكانت الشقة خالصة وكل حاجة بس كان لسه فيه حاجات كتير ما اشترينهاش فى الشقة ولا مطبخ ولا أي حاجة، وغير كده مكناش عارفين نعمل الفرح فين، فروحت مكان وسألت لقيته حلو، قولتله يوم 6 المكان فاضي؟.. قالي ده بعد بكره، قولتله اه عارف وحجزت ومشيت".

وواصل عبد الوهاب: "عملنا الفرح وروحنا الأوتيل يوم واحد وكان المفروض نسافر شهر عسل فحصل حاجة فى ورق السفر معرفناش نروح، فرجعنا على الشقة فاضية خالص وحاطين كاتيل الشاي على كرتونة كإننا إحنا الصنايعية، وهدومي مجتش، وكنت محتاج أشتري حاجة فنزلت أجيبها من السوبر ماركت وأنا لابس بدلة الفرح، بس بعد فترة كل ده عدى".

وش السعد

ووصف أحمد عبد الوهاب زوجته بأنها "وش السعد" عليه، قائلًا: "من ساعة ما اتجوزنا وكل خطواتي ماشية كويس جدًا الحمد لله، يعنى مسرحية أنستونا ومسلسل 1000 حمد الله عالسلامة، والبيت بيتي والحشاشين، وأشغال شقة، وغيرهم.. الحمد لله".

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