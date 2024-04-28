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ثقافة وفنون

توم هولاند يدعم حبيبته زيندايا بعد طرح فيلمها الجديد Challengers

توم هولاند، فيتو
توم هولاند، فيتو

زيندايا، أظهر الممثل الشاب، توم هولاند دعمًا، لحبيبته زيندايا، بعد طرة فيلمها الجديد Challengers، رسميا للمشاهدة في صالات السينما.

توم هولاند يدعم حبيبته زيندايا بعد طرح Challengers

ونشر  توم هولاند، بوستر فيلم ريندايا، الجديد Challengers، عبر حسابه الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، وأرفقه بتعليق: “أعرف ما سأفعله في نهاية هذا الأسبوع".

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مجلة People: زيندايا وتوم هولاند يخططان للزواج

 وكشفت مجلة people، في خبر حصري لها، أن الثنائي الشهير زيندايا وتوم هولاند يخططان للزواج.

وذكرت المجلة الشهيرة، أن زيندايا وتوم هولاند، يتكتمان على تفاصيل زواجهما، ولم يعلنا الأمر أو يخبرا أحدا، بذلك القرار، باستثناء عدد قليل جدا من أصدقائهم وأفراد عائلتهم.

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أحدث ظهور لـ توم هولاند وزيندايا

والتقطت عدسات الكاميرات مؤخرا، تواجد الممثل الشاب الشهير توم هولاند، مع حبيبه الممثلة زيندايا، وهما يغادران مقر العرض الأول لفيلمها الجديد DUNE 2، في لندن.

وحرص هولاند، علي مسانده حبيبته زيندايا، وإظهار الدعم لها، أثناء تروجها لأحدث أفلامها السينمائية، وعلي الرغم من عدم ظهور توم علي السجادة البرتقالية لعرض الفيلم في لندن، إلا أنه ظهر مع حبيبته وهما يغادران مقر عرض الفيلم.

توم هولاند عن علاقته مع زيندايا: أمر شخصي نحن متحفظان حول الحديث عنها

أوضح الممثل الشاب أن علاقته العاطفية مع الممثلة الشهيرة زيندايا، هو أمر خاص به، وأنه لا يفضل الحديث عن علاقاته العاطفية.

وقال توم هولاند في تصريحات صحفية جديدة: “علاقتنا أمر شخصي نحن متحفظان حول الحديث عنها وليس لها علاقة بمسيرتنا التمثيلية”.

توم هولاند يساند حبيبته زيندايا في لندن (فيديو)

مجلة People: زيندايا وتوم هولاند يخططان للزواج

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