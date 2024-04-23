الأربعاء 24 أبريل 2024
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ملفات وحوارات

أخبار الفن اليوم: وفاة السيناريست تامر عبد الحميد.. ومحمد إمام يستقبل مولودا جديدا

محمد إمام، فيتو
محمد إمام، فيتو

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها وفاة السيناريست تامر عبد الحميد عن عمر ناهز الـ 47 عاما بعد صراع مع المرض.

 

وجاءت أهم الأخبار كالتالي: 

 

وفاة السيناريست تامر عبد الحميد

 

توفي اليوم السيناريست تامر عبد الحميد بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر ناهز 47 عامًا، وأعلن خبر الوفاة بعض أصدقائه المقربين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

 

محمد إمام يرزق بمولود جديد ويصفه بـ الزعيم الصغنن

 

رزق الفنان محمد إمام بمولود جديد أسماه عمر.

 

آمال ماهر لـ"فيتو": بحب أرضي كل الأذواق وفيه عشرة كبيرة بيني وبين الجمهور

 

عادت النجمة آمال ماهر، مؤخرا بحفل غنائي كبير استثنائي مع جمهورها، وشهد الحفل إقبالا جماهيريا كبيرا من قبل محبي “المطربة”، مشاهد الحفل عكست مدى تعطش المستمعين إلى صوتها والتفاعل مع أغانيها.

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نهال عنبر تكشف حقيقة اعتزالها وتبرؤها من أعمالها الفنية

 

على مدار الساعات الماضية تداول مستخدمو السوشيال ميديا بكثرة صورة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رفقة الفنانة نهال عنبر وأرفقها رواد السوشيال ميديا الصورة بتعليق: الفنانة نهال عنبر مع شيخ الأزهر بعد عزمها على اعتزال الفن..

 

عبير صبري تطالب جمهورها بالدعاء لها.. ما القصة؟

 

طلبت الفنانة عبير صبري من متابعيها الدعاء لها بالشفاء العاجل، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، في الأيام الماضية نقلت على إثرها لأحد المستشفيات الكبرى.

 

الفنانة رحمة رياض تعلن وفاة شقيقتها

أعلنت الفنانة رحمة رياض اليوم الثلاثاء وفاة شقيقتها من والدها، حيث نعت رحمة أختها في ستوري حسابها بموقع "انستجرام" وكتبت: "ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله تعالى شقيقتي من والدي".

 

علي الحجار يستضيف نادية مصطفى ومصطفى قمر فى 100 سنة غنا بالأوبرا

 

ضمن خطط الثقافة المصرية الهادفة إلى صون التراث الموسيقى والغنائى تواصل دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد تنفيذ عروض المشروع الفنى 100 سنة غنا، الذى يقام بالتعاون مع النجم على الحجار، حيث تقام الليلة الثانية فى الثامنة من مساء الأحد 28 أبريل على المسرح الكبير وتستضيف النجمان مصطفى قمر ونادية مصطفى، وتم تخصيصها لمشوار الموسيقار محمد فوزى.

 

المغربية لبنى أزابال رئيسا للجنة تحكيم الفيلم القصير في مهرجان كان

 

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي، عن اختيار الممثلة البلجيكية الجنسية المغربية الأصل، لبنى أزابال، رئيسا للجنة تحكيم الفيلم القصير، ولجنة تحكيم La Cinef.

 

كاظم الساهر يشوق الجمهور لحفله القادم في دبي

 

شوق الفنان العراقي كاظم الساهر الجمهور لحفله الغنائي القادم في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

 

شربنا قهوة مع بعض، تعليق أحمد عبد العزيز بعد استقباله صاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر

 

 

استقبل اليوم الفنان أحمد عبد العزيز في منزله الشاب حسن من ذوي الهمم بعد واقعة عزاء الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر.

 

 

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