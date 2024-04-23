أخبار الفن اليوم: وفاة السيناريست تامر عبد الحميد.. ومحمد إمام يستقبل مولودا جديدا

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها وفاة السيناريست تامر عبد الحميد عن عمر ناهز الـ 47 عاما بعد صراع مع المرض.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

توفي اليوم السيناريست تامر عبد الحميد بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر ناهز 47 عامًا، وأعلن خبر الوفاة بعض أصدقائه المقربين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

رزق الفنان محمد إمام بمولود جديد أسماه عمر.

عادت النجمة آمال ماهر، مؤخرا بحفل غنائي كبير استثنائي مع جمهورها، وشهد الحفل إقبالا جماهيريا كبيرا من قبل محبي “المطربة”، مشاهد الحفل عكست مدى تعطش المستمعين إلى صوتها والتفاعل مع أغانيها.

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على مدار الساعات الماضية تداول مستخدمو السوشيال ميديا بكثرة صورة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رفقة الفنانة نهال عنبر وأرفقها رواد السوشيال ميديا الصورة بتعليق: الفنانة نهال عنبر مع شيخ الأزهر بعد عزمها على اعتزال الفن..

طلبت الفنانة عبير صبري من متابعيها الدعاء لها بالشفاء العاجل، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، في الأيام الماضية نقلت على إثرها لأحد المستشفيات الكبرى.

أعلنت الفنانة رحمة رياض اليوم الثلاثاء وفاة شقيقتها من والدها، حيث نعت رحمة أختها في ستوري حسابها بموقع "انستجرام" وكتبت: "ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله تعالى شقيقتي من والدي".

ضمن خطط الثقافة المصرية الهادفة إلى صون التراث الموسيقى والغنائى تواصل دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد تنفيذ عروض المشروع الفنى 100 سنة غنا، الذى يقام بالتعاون مع النجم على الحجار، حيث تقام الليلة الثانية فى الثامنة من مساء الأحد 28 أبريل على المسرح الكبير وتستضيف النجمان مصطفى قمر ونادية مصطفى، وتم تخصيصها لمشوار الموسيقار محمد فوزى.

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي، عن اختيار الممثلة البلجيكية الجنسية المغربية الأصل، لبنى أزابال، رئيسا للجنة تحكيم الفيلم القصير، ولجنة تحكيم La Cinef.

شوق الفنان العراقي كاظم الساهر الجمهور لحفله الغنائي القادم في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

استقبل اليوم الفنان أحمد عبد العزيز في منزله الشاب حسن من ذوي الهمم بعد واقعة عزاء الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر.

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