الثلاثاء 23 أبريل 2024
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ثقافة وفنون

علي الحجار يستضيف نادية مصطفى ومصطفى قمر فى 100 سنة غنا بالأوبرا

علي الحجار،فيتو
علي الحجار،فيتو

 

ضمن خطط الثقافة المصرية الهادفة إلى صون التراث الموسيقى والغنائى تواصل دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد تنفيذ عروض المشروع الفنى 100 سنة غنا، الذى يقام بالتعاون مع النجم على الحجار، حيث تقام الليلة الثانية فى الثامنة من مساء الأحد 28 أبريل على المسرح الكبير وتستضيف النجمان مصطفى قمر ونادية مصطفى، وتم تخصيصها لمشوار الموسيقار محمد فوزى.

 

العرض من إخراج عصام السيد، اعداد الكاتب الصحفى ايمن الحكيم ويصاحبه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو يوسف صادق ويضم عدد من المعلومات والتسجيلات النادرة عن الرحلة الفنية للموسيقار محمد فوزى فى شكل غنائى درامى مع عرض تمثيلي يؤديه محمود الزيات وأمير عبد الواحد الى جانب مختارات من أعماله الغنائية الشهيرة التى يشارك فى ادائها الواعدون الشباب سهيلة بهجت، سمير عزمى شيماء يسرى منها نور جديد (عيد الميلاد)، الشوق الشوق، حبيبى وعنيا، يا أعز من عينى، راح توحشينى، كلمنى طمنى، مال القمر ماله، ماما زمانها جاية، طير بينا يا قلبى، دارى العيون، بلدى احببتك، دويتو شحات الغرام ليه ياقلبى ليه، كل دقة في قلبى، يا مصطفى، فين قلبى، تملي في قلبى، تسلم لقلبى، إضافة الى 100 سنة غنا التى يفتتح بها الحفل. 

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مشروع 100 سنة غنا

 

 يذكر أن المشروع الفنى 100 سنة غنا يضم سلسلة من العروض التى ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربى وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول اهم الموسيقيين خلال تلك الفترة فى شكل يجمع الغناء بالدراما والاستعراض ويهدف الى تاكيد ريادة مصر الفنية فى هذا المجال وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث والتعبير عن التحولات الإجتماعية والسياسية التى مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء.

 

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علي الحجار دار الأوبرا وزارة الثقافة الفن اخبار الفن

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