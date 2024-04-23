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ثقافة وفنون

كاظم الساهر يشوق الجمهور لحفله القادم في دبي

كاظم الساهر، فيتو
كاظم الساهر، فيتو

 

شوق الفنان العراقي كاظم الساهر الجمهور لحفله الغنائي القادم في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

 

ونشر كاظم الساهر بوستر الحفل عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وعلق قائلا: "أجواء من العمر تستنّاكم مع حفل كاظم الساهر في كوكاكولا أرينا في دبي يوم الخميس 23 مايو.

 

 

وفي وقت سابق طرح الفنان كاظم الساهر أغنية “يا وفية” أولى أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان “مع الحب”، وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

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أغنية كاظم الساهر

أغنية يا وفية للفنان كاظم الساهر من كلمات كريم العراقي ومن ألحان كاظم الساهر وتوزيع موسيقي مايكل فاضل.

 

وألبوم كاظم الساهر الجديد يحمل اسم "كاظم مع الحب"، وضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحان المطرب العراقي المتوقف عن إصدار الألبومات الغنائية منذ العام 2016.

 

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