طرح تذاكر حفل آمال ماهر في جدة

طرحت اليوم شركة بنش مارك عبر موقعها تذاكر حفل الفنانة آمال ماهر في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتحيي آمال ماهر حفلا في مدينة جدة على مسرح ملعب الجوهرة يوم 3 مايو المقبل.

حفل آمال ماهر بالتجمع الخامس

وأحيت آمال ماهر مؤخرا حفلا في التجمع الخامس، وشهد الحفل امتلاء المقاعد مسجلًا شعار “sold out”، وتألقت خلاله بكوكبة من أجمل أغنياتها والتي اشتملت على أعمال أولى ألبوماتها إلى أحدثها المعنون بـ"أنا كويسة".

كذلك قدمت وصلة كلاسيكية من روائع كوكب الشرق أم كلثوم وقامت بغناء "ألف ليلة وليلة".

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وتفاعل الجمهور مع عودة آمال ماهر لتقديم أغنيات أم كلثوم بشكل قوي وفور انتهاء الأغنية رفض الجمهور مغادرة آمال الحفل مطالبين إياها بغناء المزيد من أجمل الروائع الموسيقية.. ووصفها أحد المعجبين بــ صوت مصر الحقيقي.

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