الفنانة رحمة رياض تعلن وفاة شقيقتها

أعلنت الفنانة رحمة رياض اليوم الثلاثاء وفاة شقيقتها من والدها، حيث نعت رحمة أختها في ستوري حسابها بموقع "انستجرام" وكتبت: "ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله تعالى شقيقتي من والدي".



ودعت رحمة رياض لشقيقتها الراحلة وكتبت:"اللهم أغفر لها وارحمها وعافها وأعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها وأغسلها بالماء والثلج والبرد، اللهم ثبتها عند السؤال واجعلها في نعيم لا يفنى واجمعنا بها في جنة الفردوس" وطلبت رحمة من متابعيها الدعاء لشقيقتها.

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علي الجانب الاخر كانت المغنية العراقية كشفت عن اسم وصورة مولودتها الأولى من زوجها ألكسندر علوم بعدما أنجبتها في تركيا.

ونشرت رحمة رياض أول صورة لابنتها على انستجرام وكشفت عن اسمها، قائلة: "عالية فرحتنا الأولى".

وفي بداية العام الماضي 2023، خسرت الفنانة رحمة رياض، حملها الأول بعد تعرضها لوعكة صحية، ونشرت رحمة رياض تغريدة لها عبر تويتر، طمأنت جمهورها على صحتها ولم تؤكد خبر وفاة طفلها، وقالت: "حبايبي شكرًا على سؤالكم واهتمامكم حبيت أطمنكم تعرضت لوعكة صحية والحمد لله قاعدة أتحسن دعواتكم ليا بالشفاء.. أحبكم هواي".