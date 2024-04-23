الثلاثاء 23 أبريل 2024
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ثقافة وفنون

عبير صبري تطالب جمهورها بالدعاء لها..ما القصة؟

عبير صبري
عبير صبري

طلبت الفنانة عبير صبري من متابعيها الدعاء لها بالشفاء العاجل، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، في الأيام الماضية نقلت على إثرها لأحد المستشفات الكبرى

في هذا السياق، علقت عبير صبري، علي أزمتها الصحية الأخيرة، حيث شاركت متابعيها بالدعاء عبر حسابها الشخصي بـ موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، حيث قالت: اللهم إن كنت محسودًا على قوة أو نشاط أو ذكاء أو جمال أو بلاغة في كلامي، أو محسودًا على دعابة وألفة بيني وبين أحبابي، أو على ما تفضلة به على من فضلك العظيم اللهم اصرف عني حر العين، وبرد العين ووصب العين، اللهم اخرج الحسد من جسدي اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

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كما علقت عبير صبري أيضًا على تلك الدعوات، إذ كتبت تعليقًا آخر، قائله: يا رب اشفي كل مريض، وعلى الفور انهالت عليها العوات من قبل متابعيها الذين تمنوا لها الشفاء العاجل، ومرورها من هذه الأزمة على خير.

من ناحية أخرى، كانت غادرت عبير صبري المستشفى، وبعدها كشفت شقيقتها الإعلامية مروة صبري، آخر تطورات الحالة الصحية لـ عبير، بعد خروجها من المستشفى، عقب تعرضها لوعكة صحية شديدة، خلال الأيام القليلة الماضية.

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