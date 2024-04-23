الأربعاء 24 أبريل 2024
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ثقافة وفنون

المغربية لبنى أزابال رئيسا للجنة تحكيم الفيلم القصير في مهرجان كان

لبنى الزبال، فيتو
لبنى الزبال، فيتو

مهرجان كان السينمائي، أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي، عن اختيار الممثلة البلجيكية الجنسية المغربية الأصل، لبنى أزابال، رئيسا للجنة تحكيم الفيلم القصير، ولجنة تحكيم La Cinef.

 

قائمة الأفلام المشاركة في النسخة 77

وأعلن رسميا مهرجان كان السينمائي الدولي، خلال مؤتمر صحفي، برئاسة كل من، تييري فريمو، وإيريس كنوبلوخ، عن أسماء الأفلام التي تم اختيارها، لتكون ضمن النسخة ٧٧ للمهرجان. 

وجاءت القائمة، خالية من أي أفلام مصرية، لتكون من رسميا خارج المنافسة في الدورة ٧٧ لمهرجان كان السينمائي الدولي.

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مهرجان كان 2024 يكشف عن أول الأفلام المختارة

وكشف مهرجان كان، في وقت سابق عن أول الأفلام المختارة للدورة السابعة والسبعين من المهرجان، والتي تقام خلال الفترة بين 14 و25 مايو المقبل.  

 

وقرر المهرجان عرض "فيوريوسا: ملحمة من ماد ماكس Furiosa: A Mad Max Saga" أحدث أفلام المخرج الأسترالي جورج ميلر، والذي يعود فيه إلى سلسلته الأشهر "ماد ماكس"، وعرُض جزءها الماضي "ماد ماكس فيوري رود Mad Max: Fury Road" قبل تسع سنوات في كان أيضًا.

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المهرجان سيعرض الفيلم ضمن الاختيار الرسمي خارج المسابقة، وحدد مساء ثاني ليالي المهرجان 15 مايو لعرض الفيلم في مسرح لوميير الكبير، بحضور المخرج جورج ميلر وأبطاله آنيا تايلور جوي، وكريس هيمسورث، وتوم بيرك. 

الفيلم سيكون الخامس في السلسلة المستمرة منذ قرابة النصف قرن، والتي بدأت بفيلم "ماد ماكس" عام 1979، ثم "ماد ماكس 2: التحدي Mad Max II: The Challenge" عام 1981، "ماد ماكس: بيود ثاندردوم Mad Max: Beyond Thunderdome" عام 1985، قبل أن يتوقف طويلًا عن السلسلة حتى عاد إليها عام 2015 بفيلم "فيوري رود". 

السلسلة معروفة بعالمها الديستوبي الذي يدور في مستقبل خيالي نفدت فيه موارد الأرض، الأمر الذي وضع ميلر في مكانة الفنان الرؤيوي الذي توقع مبكرًا أزمات البيئة التي تواجه كوكب الأرض، ومزجها بإيقاع لاهث مثير لمغامرات صوّرها في براري أستراليا اعتاد النقاد وصفها بأنها "أفلام ويسترن على عجلات Western on Wheels". 

ينتمي "فيوريوسا: ملحمة من ماد ماكس" إلى ما يعرف في السلاسل بأفلام الجذور Origins، وفيه يعود جورج ميلر لسرد طفولة ونشأة شخصية فيوريوسا، المحاربة الغامضة التي لعبتها النجمة تشارليز ثيرون في الجزء الماضي وكانت أكثر شخصيات الفيلم جذبًا للانتباه. ونظرًا لأن الفيلم يرصد مرحلة مبكرة من عمر الشخصية فقد اختار ميلر أن تلعب الدور الممثلة الشابة آنيا تايلور جوي.

وتمتد علاقة جورج ميلر بمهرجان كان لسنوات طويلة، حيث اختيرت أفلامه أكثر من مرة للمهرجان، وشارك مرتين كعضو في لجنة التحكيم، قبل أن يرأس لجنة التحكيم عام 2016. وكانت آخر مشاركاته عام 2022 عندما عرض المهرجان فيلمه "ثلاثمائة عام من الشوق Three Thousand Years of Longing" بطولة تيلدا سوينتون وإدريس ألبا، والذي شارك في بطولته الممثل اللبناني نيقولا معوّض.

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