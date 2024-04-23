الأربعاء 24 أبريل 2024
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ثقافة وفنون

محمد إمام يرزق بمولود جديد ويصفه بـ الزعيم الصغنن

الفنان محمد إمام،
الفنان محمد إمام، فيتو

رزق الفنان محمد إمام بمولود جديد أسماه عمر.

 

وكتب محمد إمام منذ قليل عبر حسابه على موقع الصور إنستجرام: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ.. الحمدلله رب العالمين عمر_محمد_إمام وصل بالسلامة الزعيم_الصغنن، اللهم احفظه وبارك لنا في جميع أطفالنا يارب".

 

مسلسل كوبرا

وشارك الفنان محمد إمام في موسم دراما رمضان بمسلسل كوبرا والذي عرض على شاشة قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

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أبطال مسلسل كوبرا

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب محمد إمام كل من: محمود عبد المغني، أحمد فتحي، محمد ثروت، أوس أوس، علاء مرسي، ومطرب المهرجانات كزبرة.

 

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