محمد إمام يرزق بمولود جديد ويصفه بـ الزعيم الصغنن

رزق الفنان محمد إمام بمولود جديد أسماه عمر.

وكتب محمد إمام منذ قليل عبر حسابه على موقع الصور إنستجرام: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ.. الحمدلله رب العالمين عمر_محمد_إمام وصل بالسلامة الزعيم_الصغنن، اللهم احفظه وبارك لنا في جميع أطفالنا يارب".

مسلسل كوبرا

وشارك الفنان محمد إمام في موسم دراما رمضان بمسلسل كوبرا والذي عرض على شاشة قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

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أبطال مسلسل كوبرا

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب محمد إمام كل من: محمود عبد المغني، أحمد فتحي، محمد ثروت، أوس أوس، علاء مرسي، ومطرب المهرجانات كزبرة.