الثلاثاء 23 أبريل 2024
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تريند

نهال عنبر تكشف حقيقة اعتزالها وتبرؤها من أعمالها الفنية

شيخ الازهر ونهال
شيخ الازهر ونهال عنبر. فيتو

على مدار الساعات الماضية تداول مستخدمو السوشيال ميديا بكثرة صورة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رفقة الفنانة نهال عنبر وأرفقها رواد السوشيال ميديا الصورة بتعليق: الفنانة نهال عنبر مع شيخ الأزهر بعد عزمها على اعتزال الفن..

 

وسرعان ما خرجت “عنبر” لترد على تلك الأخبار وقالت:  ردا علي خبر  إشاعة " اعتزالي الفن".. أنا لم ولن أعتزل التمثيل أبدا
 

وتابعت: كل أعمالي أتشرف بها  ولا تخدش حياء الأسر المصرية ، وسأظل أقوم بالتمثيل لآخر عمري.

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الفنانة نهال عنبر


ونهال عنبر فنانة عاشت لفترة من حياتها في الولايات المتحدة الأمريكية مع عائلتها، وعادت إلى مصر لتدرس في كلية السياحة والفنادق. 

وبرزت نهال عنبر في مجال الفن عن طريق دورها في فيلم طيور الظلام ورشحها له المخرج شريف عرفة ومن بعدها تعددت مشاركاتها الفنية، وتركزت أكثر في الدراما التليفزيونية، ومن أبرز أعمالها: مسلسل سوق العصر، مسلسل العصيان، مسلسل عباس الأبيض فى اليوم الأسود، مسلسل سكة الهلالي ومسلسل يتربي فى عزو.. وغيرها من الأعمال الفنية المتنوعة بالسينما والمسرح.

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