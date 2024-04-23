شربنا قهوة مع بعض، تعليق أحمد عبد العزيز بعد استقباله صاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر

استقبل اليوم الفنان أحمد عبد العزيز في منزله الشاب حسن من ذوي الهمم بعد واقعة عزاء الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر.

ونشر أحمد عبد العزيز صورة له برفقة حسن عبر صفحته على فيس بوك وعلق قائلا: "نورني حسن وشربنا قهوة مع بعض.. رب ضارة نافعة".

واقعة عزاء شيرين سيف النصر

وفي وقت سابق خرج الفنان أحمد عبد العزيز، عن صمته لكشف ما حدث في عزاء الفنانة شيرين سيف النصر، وسبب انفعاله على شاب من ذوي الهمم، طلب التصوير معه.

وكتب الفنان أحمد عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" للأسف الشديد سيطرت على أخلاقنا وشيمنا الكريمة المعهودة الفوضى الخلاقة، والتي اندثر معها مراعاة القيم، واحترام قدسية الموت، وخصوصية المشاعر، حتى أضحت ساحات الجنازة، ومراسم العزاء حكرا أصيلًا لهمج الميديا، والتريندات الخادعة، وكذا الباحثون عن مادة واهية، دون النظر إلى تأصيل حقيقي لجوهر القيمة الذي غلف فطرتنا السامية".

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وأضاف عبد العزيز: “حقيقة لا نجد كلمات ترثي ما آلت إليه فرائض الموقف، الذي فاقت تداعياته الحد، الأمر الذى حدا بالبعض إلى فرض سياج من اللامبالاة، وتغليب أنا الذات على السمو بالنفس، للوصول لأسمى مراتبها فى مشاركة الآخرين آلامهم وأحزانهم، ويبدو أنه لم يترك لنا دعاة الفوضى الخلاقة والذين اتخذوا من الهمجية نسقًا لهم، دون إيثار حرمة أو سموا لأسمى مشاعر النفس الإنسانية، مجالا للتعبير عن جم غضبنا، تجاه هذه التصرفات غير المسئولة، سوى التهكم على إقحام الذات غير المبررة بالمرة”.

وأضاف أحمد عبد العزيز: “للأسف الشديد طال الأمر أحد أبنائنا الأعزاء من ذوي الهمم، والذي شاءت الأقدار أن يكون وسط هذه الجموع التي لا تحترم المناخ العام السائد ولم يكن لدينا علم مطلقا بحقيقة الأمر، بسبب التدافع الشديد لأنه من المعروف عنا حرصنا الدائم على احترام ومحبة الجمهور، من هنا نعلنها بصراحة وبقوة أن ما تشهده مراسم العزاء وأروقة ساحات الجنازة للمشاهير وغيرهم من تطفل جاوز المدى، وإقحام نبل المشاعر الإنسانية مع فوضى الميديا، والبحث عن التريند الزائف صحفيا وجماهيريا، أمر لا يليق مطلقا بمجتمع صلب بنانه جوهر القيمة الأخلاقية والفطرة الغراء السامية”.