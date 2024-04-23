وفاة السيناريست تامر عبد الحميد

توفي منذ قليل السيناريست تامر عبد الحميد بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر ناهز 47 عامًا، وأعلن خبر الوفاة بعض أًصدقائه المقربين عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”.

في هذا السياق، كتب أحد أصدقاء تامر يدعي “سيد لطفي”:"لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا نقول إلا ما يرضي الله وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتابع: "الجميل تامر عبد الحميد في ذمة الله تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه وأبي الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أؤلئك رفيقًا وجعل الليلة خير لياليه وأسعدها".

وواصل:"اللهم إني أسألك له الدرجات العلى من الجنة، وأسألك له خلاصًا من النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا، سبحانك ربي وإليك المصير، اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم آنس وحدته، وآنسه في وحشته، وآنسه في غربته، اللهم أنزله منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين، أنزله منازل الشهداء والصديقين، وحسن أولئك رفيقًا، واحفظ ماله وولده وسيرته وسمعته إلى يوم يبعثون، اللهم جازه عنا كل خير وجازه عن الفقراء والمساكين كل خير، واجعل صلاته شفيعًا له يوم القيامة، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وصحبه أجمعين اللهم آمين يا رب العالمين، مع السلامة يا حبيبي، نسألكم الدعاء".

تامر عبد الحميد كاتب سيناريو وصانع أفلام مصري، تخرج عام 2001 في جامعة الأزهر كلية التربية ليسانس آداب وتربية تخصص: لغة إنجليزية، ثم حصل عام 2004 على دورة من قصر ثقافة السينما قسم الإخراج السينمائي.

تفرغ تامر في البداية للكتابة الأدبية للأطفال، فصدرت له مجموعة متنوعة من قصص الأطفال، واهتم بكتابة الشعر للأطفال، ونشرت له العديد من القصائد والقصص في مختلف مجلات الأطفال العربية، ثم اتجه للكتابة الدرامية والتلفزيونية إلى جانب عمله كصانع أفلام ومدرب ومحاضر لصناعة الفيلم، ومن أبرز أعماله: “القبطان عزوز” وست كوم تامر وشوقية.

عمل كمساعد مخرج ومخرج منفذ في عدد من الأفلام القصيرة والإعلانات التليفزيونية.

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تامر عمل كعضو لجنة المشاهدة بمهرجان القاهرة للسينما المستقلة في الدورتين الأولى والثانية 2006 - 2008.



عمل كمشرف ورئيس فريق كتابة بمركز تلفزيون الشرق الأوسط MBC، ومن أعماله كمؤلف: رهن التحقيق، وقنديل الحكايات، وشارك بالتمثيل في الشتا اللي فات، وأخضر يابس.