الثلاثاء 23 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

رامي جمال يطرح ألبومه الجديد غدا، اعرف التفاصيل

رامي جمال، فيتو
رامي جمال، فيتو

يستعد المطرب رامي جمال غدا الأربعاء لطرح ألبومه الجديد والذي يحمل عنوان “خليني أشوفك” على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب ليجدد نشاطه الفني بعد ألبومه الأخير “جيت متأخر” 

وترصد فيتو من خلال السطور التالية تفاصيل ألبومه الجديد “خليني أشوفك” 

 

تفاصيل ألبوم رامي جمال الجديد 

ويضم ألبوم رامي جمال الجديد “خليني أشوفك” 15 أغنية مختلفة ما بين الدراما والرومانسية وهم كالآتي، خليني أشوفك، بقول وأكدب، بضيع وقت، فستانك أبيض، شاهد الله، أوقات، قلبي خام، عادي أنساك، أنت مين.

Advertisements

 

كما يضم أيضًا أغنية سوء تفاهم، قولي آه، ذكريات هوانا، بيكلموني، هنسي اسمك، أهـو.

 وكان طرح رامي جمال  يوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" أغنيته الجديدة "خليني أشوفك"، من ألبومه الجديد الذي يحمل نفس الاسم ويقوم رامي بطرح أغنياته تباعا بشكل منفرد. 

وكان رامي جمال طرح الأيام الماضية أغنيتين من الألبوم الجديد وهما “خليني أشوفك” و"بقول وأكدب".

أغنية خليني أشوفك

 

أغنية خليني أشوفك من كلمات زياد حسن، ألحان محمود أنور، توزيع عمرو الخضري. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

رامي جمال أغاني ألبوم رامي جمال الجديد اغاني الفنان رامي جمال اخبار الفن

مواد متعلقة

رامي جمال يطرح أغاني ألبومه الجديد كاملة الأربعاء المقبل

رامي جمال يطرح ثاني أغاني ألبومه الجديد بقول واكدب (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري في سوق العبور

البنك المركزي: ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023

بسبب انقطاع الكهرباء، تأجيل مباراة سموحة وبلدية المحلة بالدوري لمدة نصف ساعة

الأحد 5 مايو والإثنين 6 مايو إجازة رسمية بمناسبة عيدي العُمال وشم النسيم

انهيار أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024

الفنانة رحمة رياض تعلن وفاة شقيقتها

بالأرقام، زيادة كبيرة في الأجور والمعاشات بالموازنة الجديدة

هل سطحت تعني أن الأرض مسطحة؟، محمد سيد طنطاوي يحسم الجدل

Advertisements

منوعات

المزيد

السجن 14 شهرًا لقاتل القطط في كوريا الجنوبية

التنازل عن منصب رئاسة الجمهورية لطفل لمدة يوم واحد، تركيا تحتفل بيوم الطفولة

أم أمريكية خسرت حياتها بعد تناول وجبة "سوشي"

دم الخروف، خطة إعادة أول رئيس أمريكي من الموت للحياة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يرتفع لـ 30 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء 23-4-2024 بالأسواق

سعر الدولار في السوق السوداء، الأخضر وصل لكام بعد انخفاض السعر بالمركزى

المزيد
ads

انفوجراف

خُطف في لبنان وتفاوضت واشنطن مع طهران لتحريره.. قصة الرهينة الأمريكي صاحب أطول فترة احتجاز حتى الآن (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل سطحت تعني أن الأرض مسطحة؟، محمد سيد طنطاوي يحسم الجدل

ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء بالصلاة؟ الإفتاء تجيب

حكم الشرع فيما يقوم به بعض الناس من التعرّض للنساء بالأذى

المزيد
الجريدة الرسمية