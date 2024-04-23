رامي جمال يطرح ألبومه الجديد غدا، اعرف التفاصيل

يستعد المطرب رامي جمال غدا الأربعاء لطرح ألبومه الجديد والذي يحمل عنوان “خليني أشوفك” على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب ليجدد نشاطه الفني بعد ألبومه الأخير “جيت متأخر”

وترصد فيتو من خلال السطور التالية تفاصيل ألبومه الجديد “خليني أشوفك”

تفاصيل ألبوم رامي جمال الجديد

ويضم ألبوم رامي جمال الجديد “خليني أشوفك” 15 أغنية مختلفة ما بين الدراما والرومانسية وهم كالآتي، خليني أشوفك، بقول وأكدب، بضيع وقت، فستانك أبيض، شاهد الله، أوقات، قلبي خام، عادي أنساك، أنت مين.

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كما يضم أيضًا أغنية سوء تفاهم، قولي آه، ذكريات هوانا، بيكلموني، هنسي اسمك، أهـو.

وكان طرح رامي جمال يوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" أغنيته الجديدة "خليني أشوفك"، من ألبومه الجديد الذي يحمل نفس الاسم ويقوم رامي بطرح أغنياته تباعا بشكل منفرد.

وكان رامي جمال طرح الأيام الماضية أغنيتين من الألبوم الجديد وهما “خليني أشوفك” و"بقول وأكدب".

أغنية خليني أشوفك

أغنية خليني أشوفك من كلمات زياد حسن، ألحان محمود أنور، توزيع عمرو الخضري.