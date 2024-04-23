أخبار مصر، البيئة للمواطنين: تجنبوا الخروج، سيارة توقف حركة المترو الخط الثالث، وتحذير من الأرصاد بسبب رياح الخماسين

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

الأرصاد: رياح الخماسين من ليبيا إلى اليونان وتؤثر على هذه المناطق بمصر

تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تأثر اليونان بالرمال المثارة "رياح الخماسين" المنقولة من ليبيا، حيث تتأثر ليبيا بنشاط الرياح الذى يعمل على إثارة الرمال والأتربة، مما يؤدى الى تدهور مستوى الرؤية الأفقية هناك.

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توقف حركة المترو بالخط الثالث بعد سقوط سيارة على القضبان

قامت الشركة المشغلة للمترو بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وفرق الصيانة بسرعة إعادة الحركة على خط المترو بعد سقوط سيارة على شريط السكة.

تجنبوا الخروج، بيان عاجل من وزارة البيئة بشأن جودة الهواء الأيام المقبلة

أصدرت وزارة البيئة بيانا عاجلا بشأن تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء خلال الفترة من ٢٣ - ٢٥ أبريل الجارى.

أشرف صبحي بمهرجان سيناء أولا: مصر بخير في وجود السيسي

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة، ومحمود راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، إطلاق مهرجان "سيناء أولا" الرياضي للعام الثاني علي التوالي بمشاركة نحو 1000 طالب وطالبة من جامعات سيناء والقناة، والذي تنظمه جامعة سيناء بفرع الجامعة بالعريش، وذلك في إطار احتفالات الـ 42 لعيد تحرير سيناء.

رئيس الوزراء: الجهاز المصرفي جاهز لإتاحة أي مكون دولاري لازم لزيادة احتياطي السلع

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء جاهزية الجهاز المصرفي لإتاحة أي مكون دولاري لازم لـ زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الرئيسية، لافتًا إلى أهمية وجود مخازن جاهزة لاستقبال وتخزين هذا الاحتياطي الكبير من هذه السلع.

الخط الثالث للمترو يعلن مواعيد التشغيل بالتوقيت الصيفي بدءا من ٢٥ إبريل

أعلنت شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو الشركة المسئولة عن تشغيل وإدارة الخط الأخضر الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT بعمل محطات مترو الخط الثالث من الساعة ٥:٠٠ صباحًا حتى ١٢:٠٠ منتصف الليل بدءا من يوم الخميس الموافق ٢٥ إبريل، وذلك بتوجيهات من وزارة النقل وتحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق.

هل نشهد صيف ساخن هذا العام؟ الأرصاد الجوية تجيب

فصل الصيف، كشفت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة مرور صيف ساخن على مصر هذا العام.

الجيزة: عودة ضخ المياه بفيصل والهرم بعد إصلاح كسر خط بكرداسة

أوضحت شركة مياه الجيزة، أنه تقوم حاليا شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال إصلاح الكسر لخط ١٠٠٠مم بمنطقة كومبرة بكرداسة، وعقب الانتهاء سيتم ضخ المياه بصورة طبيعية للمناطق المتأثرة بفيصل والهرم والرماية والمريوطية.

تعديل جديد على مواعيد السكك الحديدية الخميس المقبل

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من مساء يوم الخميس الموافق 25 / 4 / 2024.

الحكومة تكشف انتهاء أزمة الدولار وخطة الدولة للقضاء علي المتلاعبين بأسعار السلع

تخفيض أسعار السلع، قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث بإسم مجلس الوزراء:"هناك تنفيذ من الحكومة لتوجيهات الرئيس السيسي بتكوين مخزون استراتيجي من السلع لزيادة المعروض في السوق وبالتالي الحفاظ علي استقرار الأسعار".

أبرزها القمح والزيت والسكر، وزير التموين: وضعنا خططا حقيقية لتوفير السلع

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، إن الوزارة وضعت خططا حقيقية لتوفير احتياطي استراتيجي من السلع الرئيسية، موضحًا أنه فيما يخص سلعة "السكر" فقد تم حتى الآن التعاقد على شراء 500 ألف طن تصل تباعًا.

استعد للصيف، 4 نصائح من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء قبل شراء أجهزة التكييف

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض المعلومات التي تساعدك عند شراء أجهزة التكييف جدا قبل دخول فصل الصيف.

وزير الطيران يبحث مع وزير النقل بجمهورية ليتوانيا أوجه التعاون

استقبل اليوم الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى ماريوس سكوديس وزير النقل والاتصالات بجمهورية ليتوانيا، والوفد المرافق له بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف أنشطة الطيران المدني.

الجيزة تصلح كسر خط كومبرة وتعيد تشغيل المياه لفيصل والهرم

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي من إصلاح الكسر الذي وقع في خط مياه قطر ١٠٠٠ مم بمنطقة كومبرة بمركز كرداسة، والناقل للمياه من محطة مياه إمبابة إلى الرافع الياباني بالهرم.

جامعة عين شمس تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

عقد مجلس قطاع شئون التعليم والطلاب بـجامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة جلسته الخامسة اليوم الثلاثاء ٢٣ إبريل الجارى.

الأرصاد تحذر من التعرض للشمس، حالة الطقس غدا الأربعاء 24 _4_2024 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على كافة الأنحاء ومائل للحرارة على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وزير الزراعة: أسعار الأعلاف حاليًا عادت إلى ما قبل الأزمة الأخيرة

أسعار الأعلاف اليوم، استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إجمالي ما تم الإفراج عنه من أعلاف في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الأسعار حاليًا تكاد تكون قد عادت إلى ما قبل الأزمة الأخيرة، كما أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، خاصة في ظل توفير الجهاز المصرفي للمُكون الدولاري اللازم.

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