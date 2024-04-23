الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

جامعة عين شمس تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

عقد مجلس قطاع شئون التعليم والطلاب بـجامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة  جلسته الخامسة اليوم الثلاثاء ٢٣ إبريل الجارى.

رئيس جامعة عين شمس يترأس الجلسة الخامسة لمجلس قطاع شئون التعليم والطلاب  

استهل المجلس بتهنئة خالد حمدى عبد الرحمن - عميد كلية الحقوق الأسبق ورئيس اللجنة الدائمة لتعيين رئيسًا لجامعة الأهرام الكندية مع تقديم خالص التمنيات بالتوفيق والسداد والمزيد من التقدم والرقي.

هذا وناقش المجلس عددا من الموضوعات منها المصادقة على محضر الجلسة السابقة بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٤/٣/١٩.

Advertisements

كما  استعرض المجلس تقرير استعدادات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ للعرض على مجلس الجامعة.

جامعة عين شمس

كذلك استعراض الخطاب الوارد من كلية الآداب بشأن الإحاطة بجداول امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وذلك خلال الفترة من (٢٤ مارس وحتى نهاية إبريل) الذي يجرى إلكترونيًا في معامل الجامعة بكلية الألسن بالتنسيق من خلال إدارة تطوير التعليم بالجامعة.

بالإضافة إلى المصادقة على محضر اللجنة الدائمة بجلستها المنعقدة في ٢٠٢٤/٤/٢ والموافقة على القواعد المنظمة للأعذار وإيقاف القيد للطلاب للعرض على مجلس الجامعة.

كذلك الموافقة على ميكنة خدمات الخريجين التي تقدم من خلال الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب شاملة توثيق الخارجية وتسليم الشهادات بفئاتها المختلفة للعناوين التي يسجلها الخريج في الطلب الإلكتروني سواء داخل مصر من خلال الكليات أو خارج مصر بالتعاون مع البريد المصري وآلية ختم الأظرف وتوثيقها بوزارة الخارجية للخارج من خلال الإدارة العامة، والتوصية بسرعة الإعداد لهذا الأمر.

هذا وقدمت منى عبد العال الزاهري المدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم بالجامعة حزمة من الاجراءات التي تم إعدادها لتحقيق أقصى جودة للاختبارات الإلكترونية للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

رئيس جامعة عين شمس والسفير الفرنسي بالقاهرة يبحثان سبل التعاون

رئيس جامعة عين شمس يبحث مع سفير تشاد تعزيز التعاون في الزراعة والطب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 


 

جامعة عين شمس الأهرام الكندية الفصل الدراسي الثاني امتحانات الفصل الدراسي الثاني امتحانات الفصل الدراسى رئيس جامعة عين شمس

مواد متعلقة

رئيس جامعة عين شمس والسفير الفرنسي بالقاهرة يبحثان سبل التعاون

افتتاح المؤتمر السنوي وأسبوع العلم بكلية البنات بجامعة عين شمس
ads

الأكثر قراءة

حقيقة طلب إمام عاشور فسخ تعاقده مع الأهلي بالتراضي

تحذير عاجل لسكان هذه المناطق من الرمال والأتربة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال على تشيلسي في ديربي لندن

أخبار الفن اليوم: وفاة السيناريست تامر عبد الحميد.. ومحمد إمام يستقبل مولودا جديدا

منتخب مصر، حسام حسن يستقر على استعادة خدمات ثنائي الأهلي بمعسكر يونيو

هل يشارك إمام عاشور ومروان عطية مع الأهلي أمام مازيمبي؟ شوبير يرد

الأرصاد الجوية تكشف ذروة الموجة الحارة ومناطق سقوط الأمطار الرعدية الجمعة المقبلة

شربنا قهوة مع بعض، تعليق أحمد عبد العزيز بعد استقباله صاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر

Advertisements

منوعات

المزيد

سابقة هي الأولى من نوعها، مدمن يقدم شكوى ضد تاجر مخدرات بتهمة النصب عليه

مكافحة تلوث المياه، بريطانيا تصدر قرارا بحظر المناديل المبللة

علماء آثار يعثرون على صورة نادرة في الدنمارك تكشف ملامح الإسكندر الأكبر

تقرير يكشف عن القارة الأسرع احترارا في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في ختام التعاملات

تراجع سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في ختام التعاملات

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء في السوق المحلي

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

جيش الاحتلال يعلن حصيلة خسائر جديدة بين صفوفه (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل الحشيش غير مسكر؟، رد حاسم من أمين الفتوى

عالم أزهري: الزوجة الصالحة ستر من ربنا

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته بالتوبة عن ارتكاب المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية