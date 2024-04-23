جامعة عين شمس تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

عقد مجلس قطاع شئون التعليم والطلاب بـجامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة جلسته الخامسة اليوم الثلاثاء ٢٣ إبريل الجارى.

رئيس جامعة عين شمس يترأس الجلسة الخامسة لمجلس قطاع شئون التعليم والطلاب

استهل المجلس بتهنئة خالد حمدى عبد الرحمن - عميد كلية الحقوق الأسبق ورئيس اللجنة الدائمة لتعيين رئيسًا لجامعة الأهرام الكندية مع تقديم خالص التمنيات بالتوفيق والسداد والمزيد من التقدم والرقي.

هذا وناقش المجلس عددا من الموضوعات منها المصادقة على محضر الجلسة السابقة بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٤/٣/١٩.

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كما استعرض المجلس تقرير استعدادات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ للعرض على مجلس الجامعة.

جامعة عين شمس

كذلك استعراض الخطاب الوارد من كلية الآداب بشأن الإحاطة بجداول امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وذلك خلال الفترة من (٢٤ مارس وحتى نهاية إبريل) الذي يجرى إلكترونيًا في معامل الجامعة بكلية الألسن بالتنسيق من خلال إدارة تطوير التعليم بالجامعة.

بالإضافة إلى المصادقة على محضر اللجنة الدائمة بجلستها المنعقدة في ٢٠٢٤/٤/٢ والموافقة على القواعد المنظمة للأعذار وإيقاف القيد للطلاب للعرض على مجلس الجامعة.

كذلك الموافقة على ميكنة خدمات الخريجين التي تقدم من خلال الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب شاملة توثيق الخارجية وتسليم الشهادات بفئاتها المختلفة للعناوين التي يسجلها الخريج في الطلب الإلكتروني سواء داخل مصر من خلال الكليات أو خارج مصر بالتعاون مع البريد المصري وآلية ختم الأظرف وتوثيقها بوزارة الخارجية للخارج من خلال الإدارة العامة، والتوصية بسرعة الإعداد لهذا الأمر.

هذا وقدمت منى عبد العال الزاهري المدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم بالجامعة حزمة من الاجراءات التي تم إعدادها لتحقيق أقصى جودة للاختبارات الإلكترونية للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

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