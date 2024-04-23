الثلاثاء 23 أبريل 2024
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أخبار مصر

تجنبوا الخروج، بيان عاجل من وزارة البيئة بشأن جودة الهواء الأيام المقبلة

وزارة البيئة، فيتو
وزارة البيئة، فيتو

أصدرت وزارة البيئة بيانا عاجلا بشأن تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء خلال الفترة من ٢٣ - ٢٥ ابريل الجارى.

وأوضحت وزارة البيئة أنه استنادا إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر لتلوث الهواء التابعة لوزارة البيئة فإنه متوقع خلال الفتره من ٢٣ - ٢٥ ابريل الجارى،  انخفاض جودة الهواء نتيجة زيادة تركيز ملوثات الهواء من الجسيمات الصلبة بسبب وجود مصادر تلوث طبيعية متمثلة في اتربة ورمال مثارة علي شمال البلاد وتكون ذروتها يومي الأربعاء والخميس علي ان يبدأ التحسن التدريجي يوم الخميس ليلا ومتوقع ان تكون الرياح جنوبية خلال تلك الفترة.

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مؤشرات جودة الهواء

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة،  ان الوزارة تتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية.

وشددت وزارة البيئة على المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن سوء جودة الهواء.

وأشارت الوزارة أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808.

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