الثلاثاء 23 أبريل 2024
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أخبار مصر

توقف حركة المترو بالخط الثالث بعد سقوط سيارة على القضبان

مترو،فيتو
مترو،فيتو

قامت الشركة المشغلة للمترو بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وفرق الصيانة بسرعة إعادة الحركة على خط المترو بعد سقوط سيارة على شريط السكة.

استدعاء فرق الطوارئ 

وقامت الشركة باستدعاء فرق الطوارئ لسحب السيارة وإعادة الحركة كما كانت.

وكان أحد المواطنين قد اختلت فى يده عجلة القيادة وسقط من أعلى كوبرى محور روض الفرج على خط مترو الأنفاق الخط الثالث وأصيب بجروح متفرقة وتم على الفور نقل المصاب لأقرب مستشفى.

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الأجهزة الأمنية الأجهزة الأمني فرق الطوارئ المترو الخط الثالث
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