الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

الجيزة تصلح كسر خط كومبرة وتعيد تشغيل المياه لفيصل والهرم

إصلاح ماسورة مياه
إصلاح ماسورة مياه بالجيزة، فيتو

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي من إصلاح الكسر الذي وقع  في خط مياه قطر ١٠٠٠ مم  بمنطقة كومبرة بمركز كرداسة، والناقل للمياه من محطة مياه إمبابة إلى الرافع الياباني بالهرم.

وأعادت الشركة المياه للمناطق التي تأثرت بعملية الاصلاح وهي كومبرة، كرداسة، أواخر فيصل والهرم من الرماية حتى المريوطية".

 

وكانت قد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر ١٠٠٠ مم  بمنطقة كومبرة بمركز كرداسة، والناقل للمياه من محطة مياه إمبابة إلى الرافع الياباني بالهرم.
.
وأوضحت الشركة، أنه فور حدوث الكسر، تم الدفع بعدد ١٠ شفاطات وبدالات محمولة بجانب فرق الإصلاح ؛ للتمكن من إنهاء عملية الإصلاح في أقرب وقت ممكن.

Advertisements

وأشارت الشركة إلى أن المناطق  المتأثرة بانقطاع المياه هي:"كومبرة، كرداسة، أواخر فيصل والهرم من الرماية حتى المريوطية".

وتوفر الشركة سيارات مياه نقية في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.

وفي سياق أخر تفقد المهندس محمد عبد الله يوسف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة  محطة تنقية مياه الشرب بالمدينة بطاقة ٣٥٠٠٠ م٣ /يوم للمرحلة الأولي والخادمة لمدينة سوهاج الجديدة وجامعة سوهاج، حيث   تفقد معمل المحطة للتأكد من جودة المياه ومطابقتها لمعايير وزارة الصحة.

 

 كما تفقد عنبر الكلور وعنبر الشبة للاطمئنان علي المخزون الاستراتيجي للشبة والكلور كما تم اختبار منظومة إعدام الكلور والتأكد من عملها بالصورة المثلي عند حدوث تسريب كلور لا قدر الله حفاظ على أرواح وسلامة العاملين بالمحطة وسلامة سكان المدينة.

 

كما تفقد دورة ترشيح الفلاتر والغسيل العكسي وأحواض المروقات والتأكد من نظافة تلك الأحواض كما قام بتفقد مبنى المولد وقام بتجربة تشغيله للوقوف على مدى جاهزيته  للعمل وقد أوصى بضرورة توفير مخزون كاف من السولار للتشغيل في أي حالات طارئة وقد قام بالتنبيه بضرورة استمرار المحطة بتلك الجودة والعمل علي التحسين المستمر للمنظومة للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمواطن

كما قام بتفقد اعمال متابعة مصدات الكثبان الرملية على الطبيعة وقد صرح بأنه تم إنشاء ٦ مصدات لصد  الكثبان الرملية عن المدينة وذلك للحفاظ على المدينة من انتشار الكثبان الرملية على الطرق مما يؤدي إلى إعاقة سير السيارات وزيادة الحوادث وردم المنازل  وإعاقة الرؤية وأضاف بأن التفقد الميدانى جاء للاطمئنان على قيام المصدات بصد الكثبان الرملية على الطبيعة وبكفاءة عالية.

 

تعرف على قائمة بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي

تعليق عاجل من الولايات المتحدة بشأن اكتشاف مقابر جماعية في غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية

الجيزة الحصري الهرم الدوري المصري الصرف الصحي بالجيزة الولايات المتحدة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة محطة مياه إمبابة

مواد متعلقة

الزمالك يسافر إلى غانا بطائرة خاصة الخميس، حسام المندوه رئيسا للبعثة، وجوميز يطلب تقريرا عن إصابة ثلاثي الأبيض قبل موقعة دريمز

طريقة عمل البصارة، وصفة أهل زمان أوفر وألذ أكلة

الأرصاد تحذر من التعرض للشمس، حالة الطقس غدا الأربعاء 24 _4_2024 في مصر

محافظ الإسكندرية يناقش تعزيز التعاون بين المحافظة والمجلس القومي لحقوق الإنسان في كافة المجالات
ads

الأكثر قراءة

حقيقة طلب إمام عاشور فسخ تعاقده مع الأهلي بالتراضي

تحذير عاجل لسكان هذه المناطق من الرمال والأتربة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال على تشيلسي في ديربي لندن

أخبار الفن اليوم: وفاة السيناريست تامر عبد الحميد.. ومحمد إمام يستقبل مولودا جديدا

منتخب مصر، حسام حسن يستقر على استعادة خدمات ثنائي الأهلي بمعسكر يونيو

هل يشارك إمام عاشور ومروان عطية مع الأهلي أمام مازيمبي؟ شوبير يرد

الأرصاد الجوية تكشف ذروة الموجة الحارة ومناطق سقوط الأمطار الرعدية الجمعة المقبلة

شربنا قهوة مع بعض، تعليق أحمد عبد العزيز بعد استقباله صاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر

Advertisements

منوعات

المزيد

سابقة هي الأولى من نوعها، مدمن يقدم شكوى ضد تاجر مخدرات بتهمة النصب عليه

مكافحة تلوث المياه، بريطانيا تصدر قرارا بحظر المناديل المبللة

علماء آثار يعثرون على صورة نادرة في الدنمارك تكشف ملامح الإسكندر الأكبر

تقرير يكشف عن القارة الأسرع احترارا في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في ختام التعاملات

تراجع سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في ختام التعاملات

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء في السوق المحلي

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

جيش الاحتلال يعلن حصيلة خسائر جديدة بين صفوفه (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل الحشيش غير مسكر؟، رد حاسم من أمين الفتوى

عالم أزهري: الزوجة الصالحة ستر من ربنا

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته بالتوبة عن ارتكاب المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية