الجيزة تصلح كسر خط كومبرة وتعيد تشغيل المياه لفيصل والهرم

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي من إصلاح الكسر الذي وقع في خط مياه قطر ١٠٠٠ مم بمنطقة كومبرة بمركز كرداسة، والناقل للمياه من محطة مياه إمبابة إلى الرافع الياباني بالهرم.

وأعادت الشركة المياه للمناطق التي تأثرت بعملية الاصلاح وهي كومبرة، كرداسة، أواخر فيصل والهرم من الرماية حتى المريوطية".

وكانت قد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر ١٠٠٠ مم بمنطقة كومبرة بمركز كرداسة، والناقل للمياه من محطة مياه إمبابة إلى الرافع الياباني بالهرم.

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وأوضحت الشركة، أنه فور حدوث الكسر، تم الدفع بعدد ١٠ شفاطات وبدالات محمولة بجانب فرق الإصلاح ؛ للتمكن من إنهاء عملية الإصلاح في أقرب وقت ممكن.

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وأشارت الشركة إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي:"كومبرة، كرداسة، أواخر فيصل والهرم من الرماية حتى المريوطية".

وتوفر الشركة سيارات مياه نقية في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.

وفي سياق أخر تفقد المهندس محمد عبد الله يوسف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة محطة تنقية مياه الشرب بالمدينة بطاقة ٣٥٠٠٠ م٣ /يوم للمرحلة الأولي والخادمة لمدينة سوهاج الجديدة وجامعة سوهاج، حيث تفقد معمل المحطة للتأكد من جودة المياه ومطابقتها لمعايير وزارة الصحة.

كما تفقد عنبر الكلور وعنبر الشبة للاطمئنان علي المخزون الاستراتيجي للشبة والكلور كما تم اختبار منظومة إعدام الكلور والتأكد من عملها بالصورة المثلي عند حدوث تسريب كلور لا قدر الله حفاظ على أرواح وسلامة العاملين بالمحطة وسلامة سكان المدينة.

كما تفقد دورة ترشيح الفلاتر والغسيل العكسي وأحواض المروقات والتأكد من نظافة تلك الأحواض كما قام بتفقد مبنى المولد وقام بتجربة تشغيله للوقوف على مدى جاهزيته للعمل وقد أوصى بضرورة توفير مخزون كاف من السولار للتشغيل في أي حالات طارئة وقد قام بالتنبيه بضرورة استمرار المحطة بتلك الجودة والعمل علي التحسين المستمر للمنظومة للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمواطن

كما قام بتفقد اعمال متابعة مصدات الكثبان الرملية على الطبيعة وقد صرح بأنه تم إنشاء ٦ مصدات لصد الكثبان الرملية عن المدينة وذلك للحفاظ على المدينة من انتشار الكثبان الرملية على الطرق مما يؤدي إلى إعاقة سير السيارات وزيادة الحوادث وردم المنازل وإعاقة الرؤية وأضاف بأن التفقد الميدانى جاء للاطمئنان على قيام المصدات بصد الكثبان الرملية على الطبيعة وبكفاءة عالية.