هل نشهد صيف ساخن هذا العام؟ الأرصاد الجوية تجيب

فصل الصيف، كشفت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة مرور صيف ساخن على مصر هذا العام.

درجات الحرارة في الربيع

وأوضحت "غانم" خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "الحدث اليوم": فصول العام لا تشبه بعضها في الأحوال الجوية، وليس معنى أن ترتفع درجات الحرارة في فصل الربيع أن تكون كذلك في الصيف.

ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت:"في بعض السنوات الماضية سجلنا درجة حرارة تجاوز الـ45 درجة مئوية في فصل الربيع وهذا طبيعي، أما بالنسبة لفصل الصيف المقبل لا نستطيع التنبؤ بما سيحدث به حاليا".

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تنبؤات فصل الصيف

وأكدت: أنه لا يوجد ما يؤكد أن فصل الصيف سيكون أشد حرارة من الربيع.



حالة الطقس غدا

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يكون يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وسيناء وجنوب الصعيد حار على السواحل الشمالية.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.



درجة الحرارة

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 25

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى: 25

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 25

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة الصغرى: 24

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة الصغرى:26