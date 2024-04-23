الأرصاد تحذر من التعرض للشمس، حالة الطقس غدا الأربعاء 24 _4_2024 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على كافة الأنحاء ومائل للحرارة على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

ويسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وسيناء وجنوب الصعيد حار على السواحل الشمالية.



ويزيد التعرض للشمس الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد

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ووجهت الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة الموجة الحارة، أبرزها عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة والاكثار من تناول السوائل وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون وارتداء غطاء للرأس.

درجة الحرارة

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة الصغرى: 29

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى: 27



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة الصغرى: 29

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:42

درجة الحرارة الصغرى:30

الموجة الحارة، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ذروة ارتفاعات درجات الحرارة غدًا، حيث تصل على القاهرة الكبرى إلى 40 درجة مئوية.

موعد انكسار الموجة الحارة

وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "الحدث اليوم"، أنه من المتوقع تحسن الأحوال الجوية بدءًا من يوم الأحد وستنكسر الموجة الحارة نسبيا.

مناطق سقوط الأمطار

ولفتت إلى أنه من المتوقع وجود فرص لـسقوط الأمطار بدءًا من يوم الجمعة وحتى الأحد، علي المحافظات الجنوبية وتصل إلى رعدية على وسط وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من سيناء.