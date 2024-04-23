الثلاثاء 23 أبريل 2024
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أخبار مصر

الحكومة تكشف انتهاء أزمة الدولار وخطة الدولة للقضاء علي المتلاعبين بأسعار السلع

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيتو

تخفيض أسعار السلع، قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث بإسم مجلس الوزراء:"هناك تنفيذ من الحكومة لتوجيهات الرئيس السيسي بتكوين مخزون استراتيجي من السلع لزيادة المعروض في السوق وبالتالي الحفاظ علي استقرار الأسعار".

 

الصفقات الكبرى والسيولة الدولارية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": نجاح الدولة من خلال اجتذاب الاستثمارات المباشرة والصفقات الكبرى وفرت للدولة سيولة دولارية مكنتها من توحيد سعر الصرف والقضاء علي السوق الموازية واكتفاء الإحتياجات الأساسية من السلع للمواطنين، وبالتالي الدولة نجحت في حل مشكلة نقص العملة.
 

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حل أزمة السيولة الدولارية 

وأكد: عدنا الي ما قبل أزمة السيولة الدولارية وبالتالي تم الافراج مؤخرا عن بضائع بالموانئ بقيمة تقدر بأكثر من 8 مليارات دولار.
 

غلق الأبواب أمام المتلاعبين 

ولفت: إلي أن هناك أدوات متعددة لغلق الأبواب أمام المتلاعبين في اسعار السلع خاصة من استغلوا الظرف الطارئ خلال أزمة نقص العملة بتخزين السلع ورفع أسعارها بشكل مبالغ فيه.
 

منع التلاعب في أسعار السلع

وتابع: سنقطع الطريق علي أي محاولة أمام التلاعب في أسعار السلع من خلال زيادة حجم المعروض ومنع حجبها عن المواطنين من خلال المناورة باحتياطي استراتيجي كبير من السلع.

 

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انخفاض أسعار السلع 

وأشار إلي أن أسعار السلع تنخفض تدريجيا مع القضاء علي السوق الموازية للدولار وتوحيد سعر الصرف، وتراجعت خلال شهر رمضان بنسبة تتراوح ما بين 15 الي 20% خلال شهر رمضان، وحاليا انخفضت بنسبة تتراوح ما بين 15 الي 35% علي نطاق محال التجزئة ووصلت الي 40% علي مستوي الجملة.

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