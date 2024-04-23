الأرصاد: رياح الخماسين من ليبيا إلى اليونان وتؤثر على هذه المناطق بمصر

تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تأثر اليونان بالرمال المثارة" رياح الخماسين" المنقولة من ليبيا، حيث تتأثر ليبيا بنشاط الرياح الذى يعمل على إثارة الرمال والأتربة، مما يؤدى الى تدهور مستوى الرؤية الأفقية هناك.



أما بالنسبة لجمهورية مصر العربية فيتأثر غرب البلاد بالرمال المثارة المنقولة من الصحراء الليبية.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأربعاء حيث من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على كافة الأنحاء ومائل للحرارة على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية

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ويسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وسيناء وجنوب الصعيد حار على السواحل الشمالية.



ويزيد التعرض للشمس الاحساس بارتفاع درجات الحرارة.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدلا ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد

ووجهت الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة الموجة الحارة أبرزها عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة والاكثار من تناول السوائل وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون وارتداء غطاء للرأس

درجة الحرارة

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة الصغرى: 29

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى: 27



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة الصغرى: 29

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:42

درجة الحرارة الصغرى:30