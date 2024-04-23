الأربعاء 24 أبريل 2024
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أخبار مصر

وزير الطيران يبحث مع وزير النقل بجمهورية ليتوانيا أوجه التعاون

وزير الطيران، فيتو
وزير الطيران، فيتو

استقبل اليوم الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى ماريوس سكوديس وزير النقل والاتصالات بجمهورية ليتوانيا، والوفد المرافق له بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف أنشطة الطيران المدني.

وزير الطيران يبحث مع وزير النقل بجمهورية ليتوانيا أوجه التعاون

حضر اللقاء آرتوراس جايليوناس سفير ليتوانيا لدى جمهوريه مصر العربية، والمحاسب أماني متولي الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني والمهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران واللواء محمد حسن نائب رئيس سلطة الطيران المدني، والسيدة ريم عرابي رئيس قطاع التحالفات والعلاقات الدولية بشركة مصر للطيران.

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هذا وقد تناول اللقاء، بحث آفاق التعاون المشترك في عدد من الموضوعات الهامة والمتعلقة بمجال النقل الجوي؛ بما يعزز من الرؤية الحالية والمستقبلية لدعم التواجد المصري مع دول شرق أوروبا، ويسهم في زيادة الحركة الجوية بمناطق الجذب السياحي المصري من خلال دراسة إمكانية فتح خط جوي بين مصر وليتوانيا بما يدعم من الحركة التجارية والسياحية بين الجانبين.

وزير الطيران

وفي بدأيه  اللقاء، أكد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني على أهمية هذه الزيارة والتي تأتى في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات؛ من بينها مجال الطيران المدني، مشيرًا إلى أهمية تعميق أوجه التنسيق الدائم بين الجانب المصري والليتواني بما يعزز مزيد من الفرص والشراكات الواعدة على كافة الأصعدة ولتحقيق المصالح المشتركة فيما بينهما.

ومن جانبه أعرب وزير النقل والاتصالات بجمهورية ليتوانيا  عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي ضمن أولويات بلادهم لدعم جهود التعاون والتنسيق الفعال مع مصر لما لها من دور محوري فى المنطقة فهي بوابة  أفريقيا والشرق الأوسط كما تمتلك قدرات كبيرة في مختلف المجالات، مشيدًا بالطفرة التنموية التي تشهدها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية بصفة عامة.


كما أبدى وزير النقل والاتصالات والوفد المرافق له عن إعجابهم الشديد بالعاصمة الإدارية الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع والتي تدار بأحدث الأساليب التكنولوجية والذكية؛ وتعد نقلة حضارية للدولة المصرية نحو التنمية المستدامة  مشيدين بالهندسة  المعمارية والطرق والإنشاءات والمباني الإدارية لما تتمتع به من تصميمات هندسيه ومعمارية متناسقة تساعد على سهولة التواصل بين جميع الوزارات الحكومية بعضها البعض، فضلا عن أعمال التطوير والإمكانات المصرية في مجال الطيران المدني؛ لاسيما في ظل الطلب المتزايد من جانب السائح الليتواني لزيارة مناطق الجذب السياحي المصري.

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