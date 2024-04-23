أشرف صبحي بمهرجان سيناء أولا: مصر بخير في وجود السيسي

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة، ومحمود راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، إطلاق مهرجان "سيناء أولا" الرياضي للعام الثاني علي التوالي بمشاركة نحو 1000 طالب وطالبة من جامعات سيناء والقناة، والذي تنظمه جامعة سيناء بفرع الجامعة بالعريش، وذلك في إطار احتفالات الـ 42 لعيد تحرير سيناء.

أشرف صبحي في مهرجان سيناء أولا: مصر بخير في وجود السيسي



بدأ المهرجان بطابور عرض للطلاب المشاركة علي انغام الأغاني الوطنية وتقديم فقرة فنية من قبل فريق جامعة سيناء الحاصل على المركز الأول في مسابقة إبداع وممثل مصر في مسابقة فنية في دولة الجزائر، واصطفاف الطلاب المشاركون والتقاط الصورة الجماعية مع وزير الشباب ومحافظ شمال سيناء، وإطلاق المنافسات في عدة العاب رياضية وهي: كرة القدم الخماسية، وكرة السلة، وكرة الطائرة، وتنس الطاولة.

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راتب: بدء الإجراءات التنفيذية لإنشاء أول مستشفي تعليمي في كل التخصصات

ورحب محمود راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء بالحضور، مؤكدا علي حرص الجامعة علي أن تكون جزءا من التنمية في سيناء ودعم محافظة شمال سيناء بكل الجهود الممكنة، قائلا: " لدينا إيمان كامل أن تنمية سيناء والاستقرار بالعمل، ولذلك ستظل تعمل جامعة سيناء علي التنمية والمساعدة في مختلف المجالات".



وأعلن راتب أنه كما كانت جامعة سيناء أول جامعة وقري سياحية خاصة سنكون أيضا أول مستشفى خاص في شمال سيناء لخدمة أهالي سيناء، مشيرًا إلى أنه جار الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بإنشاء كلية الطب البشري ومستشفي تعليمي بكافة التخصصات لخدمة المجتمع السيناوي.

محافظ شمال سيناء: 3 مشروعات مفاجأة الدولة المصرية لأهالي أرض الفيروز في عيد تحرير سيناء

فيما قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن جامعة سيناء احد قلاع المعرفة ومحببة الى قلبى وتأخذ مكانتها من التعاون بين المحافظة والجامعة لخدمة أغراض التنمية في المحافظة والتي كانت الجامعة حريصة علي تلبية كل احتياجاتها منذ إنشائها وحتي الآن، مشيرا إلي أن إنشاء مستشفى تعليمي خاص في شمال سيناء مفاجأة سعيدة لأهالي أرض الفيروز في عيد تحرير سيناء.



وأكد محافظ شمال سيناء علي أنه في ظل احتفالات تحرير سيناء سيتم إطلاق 3 مشروعات تنموية جديدة بمثابة 3 مفاجآت سارة ستكون بمثابة تحول رئيسى فى التنمية بمحافظة شمال سيناء، مشيرا إلي أن المشروع الأول بدء العمل علي انشاء إسكان مدينة رفح الجديدة بعد القضاء علي الإرهاب حيث سيتم طرح 36 الف وحدة سكنية كمرحلة اولى والحصول عليها سيكون الأولوية لاهالى مدينة رفح ثم اهالى مدينة الشيخ زويد ثم باقى مدن شمال سيناء.



وأضاف شوشة أن المشروع الثاني سيتم اقامة تجمع بدوى لصالح الصيادين هذا التجمع عبارة عن 200 فيلا " كمبوند" متكامل المرافق تجمع تنموى للصيادين يضاهى أى تجمع فى مصر وسيتم طرحه خلال الفترة القادمة، وتابع أن المشروع الثالث إنشاء مجتمعات تنموية زراعية فى شمال سيناء حيث سيتم طرح "تجمع زراعي سكني" وهي عبارة عن 5 أفدنة ومنزل كامل، حيث وجه ريس الجمهورية بتوفير دعم بنسبة تصل إلي 70% للسكن والمرافق، داعيا الطلاب إلي اغتنام الفرصة والتقدم للحصول عليها عند طرحها.

وزير الشباب والرياضة: أكثر من 70% من المساعدات المقدمة لقطاع غزة تتحمله مصر رغم الضغوط الاقتصادية

من جانبه قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الشكل والمنظر الجميل لمهرجان "سيناء أولا" المنعقد بجامعة سيناء فرع العريش بحضور أكثر من ألف طالب وطالبة، يعكس ويعبر عن صورة الطالب المصري وحرصه على ممارسة الأنشطة، مشيرا إلى أن مصر بخير في وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي والإرهاب كان مركز جدا في سيناء وزرت سيناء قبل ذلك ولم نستطيع الدخول بري ودخلناها عبر البحر لعدم أمان الطريق ولكن حتى لا ننسى سيناء الآن الكل يتحرك داخل سيناء والعريش بكل أمان.



واضاف وزير الشباب والرياضة، أن الدولة أعلنت أن الصحة والتعليم أولوية، موجها حديثه للطلاب: لا تنظروا إلى ما يشغلكم عن هدفكم ولا تستمعوا لما يحاولون إثارة الشائعات لابعادكم عن العمل والتعليم.

، وأشار إلي أن عقيدة الجيش المصري تؤكد على عدم الاقتراب من سيناء والجيش المصري والقيادة السياسية كلامها واحد لم يتغير تجاه الوضع في غزة ورد الفعل المصري بشأن المساعدات كبير جدا.



وأضاف صبحي، أن أكثر من 70% من المساعدات المقدمة لقطاع غزة تتحمله مصر رغم الضغوط الاقتصادية التي يواجهها العالم ولم ترفض مصر قبول أي فرد دخل إلى أراضيها والتزمت بمساعدة الضيوف.



وتابع: وزارة الشباب والرياضة لديها غيرة على البلد وتنظر دائما إلى دول أخرى وتحاول وضع إجابات على سؤال لماذا لا نكون مثل هؤلاء.



واستطرد: دول الخليج والعرب عندما زاروا العاصمة الإدارية قالوا لنا كيف صممتم كل هذا وصممتم استاد رياضي يسع 92 ألف مشجع من الجيل الخامس الذكي وهو ما يعتبر إنجاز هندسي كبير.



وأشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأداء المنتخبات المصرية خلال الفترة الماضية، قائلا: مكسرة الدنيا في المسابقات الرياضية وحققنا ١٠٣ ميدالية ذهب في غانا بفارق كببر عن أول دولة والتي حصلت على حوالي ٥٠ ميدالية فقط.

احمد الديب: مهرجان سيناء أولا يحمل عدة رسائل أهمها عودة الأنشطة الطلابية واستقرار الأمن

من جهته، وجه الكاتب الصحفي، أحمد الديب، منسق عام مهرجان سيناء أولا،الشكر للقوات المسلحة ووزارة الشباب والرياضة وجامعتك سيناء علي دعم مهرجان سيناء أولا مشيرا إلي أن المهرجان يؤكد على أهمية عقد الأنشطة الطلابية بالجامعات وذلك لتكوين عقل الطالب بصورة شاملة ولا تقتصر العملية التعليمية فقط على التحصيل المعرفي الدراسي والتكامل بالأنشطة الطلابية الثقافية والرياضية والفنية.



وأضاف خلال كلمته، أن مهرجان سيناء أولا يحمل عدة رسائل أهمها عودة الأنشطة الطلابية مرة أخرى لطلاب الجامعات بسيناء ومدن القناة مع استقرار الأمن خلال السنوات القليلة الماضية ويوعي الطلاب بأهمية تنمية تلك المنطقة وما تم فيها مواجهة كاملة وشاملة للإرهاب.



وأشار إلى أن جامعة سيناء فرعي القنطرة والعريش تقدم العديد من الأنشطة الطلابية والخدمات المجتمعية التي تعمل على تطوير المنطقة وذلك من دورها الريادي وإحدى رسائلها التي أسست من أجلها الجامعة.



واكد الديب ان الدولة بذلت جهودا كبيرة وواضحة في محافظة شمال سيناء واستطاعت ان تقدم خدمات واضحة وبارزة في كافة المجالات من اجل تقديم حياة كريمة لابناء سيناء.



وفى ختام المهرجان كرم محمود راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بدرع الجامعة تكريمًا لهم.

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