الإثنين 22 أبريل 2024
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خارج الحدود

انهيار برج بث للتلفزيون الأوكراني بعد هجوم صاروخي روسي (فيديو وصور)

برج التلفزيون الأوكراني،
برج التلفزيون الأوكراني، فيتو

تعرض برج بث للتلفزيون الأوكراني  في مدينة خاركياف، اليوم الإثنين، إلي الانهيار بسبب هجوم صاروخي روسي.

وأظهرت لقطات حصلت عليها رويترز، أن برج بث التلفزيون الذي يبلغ طوله 240 مترا في مدينة خاركيف بأوكرانيا انهار إلى نصفين وسقط على الأرض،  بعد أن أصاب صاروخ روسي من طراز كروز " كيه اتش 59 "  البرج.

 

تعطل البث في التلفزيون الأوكراني

وتعطلت إشارة البث في ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، والتي تعرضت لقصف صاروخي روسي وضربات بطائرات بدون طيار في الأسابيع الأخيرة.

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وقال الحاكم الإقليمي أوليه سينيهوبوف "في الوقت الحالي هناك انقطاع في إشارة التلفزيون الرقمي". مضيفا أنه لم تقع إصابات لأن العمال كانوا في الملاجئ.

وأظهرت لقطات من مكان الحادث، البرج وهو ينكسر ويسقط مع تصاعد سحابة من الدخان إلى السماء.

محاولات روسيا استهداف التلفزيون الأوكراني

يشار إلي أن روسيا هاجمت، برج التلفزيون في خاركيف لأول مرة في أوائل مارس 2022 بعد فترة وجيزة من شن غزوها الكامل علي أوكرانيا وانقطعت الإشارة في ذلك الوقت.

وكثفت موسكو مؤخرا هجماتها، في حين تعاني أوكرانيا من نقص في قدرات الدفاع الجوي، وشهدت خاركيف والمنطقة المحيطة بها أشد الضربات.

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