أوكرانيا تستخدم ألغام عنقودية تسلمتها من إسرائيل ضد الجيش الروسي
كشفت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، عن بدء استخدام الجيش الأوكراني الألغام العنقودية عيار 120 ملم من طراز " إم 971 " في قصف المواقع الروسية.
أوكرانيا تستخدم الألغام العنقودية
وتجدر الإشارة إلى أن الجيش الأوكراني تسلم الألغام العنقودية من إسرائيل منذ ديسمبر عام 2022 ونشرت الشبكات الاجتماعية صورا لهذه الذخيرة التي ينتج من قبل الشركة الحكومية الإسرائيلية.
وتستخدم تلك الذخائر ضد الأفراد أو المدرعات الخفيفة والمركبات على حد سواء.
ويتم إنتاج الألغام العنقودية في الولايات المتحدة أيضا، حيث أطلق عليها IMI M971 DPICM، وذلك بموجب اتفاقية الإنتاج المحلي بترخيص والتي تم توقيعها عام 2000 وقد يحتوي اللغم على 24 أو 32 ذخيرة مصغرة من طراز М85/М87 وبلغت مساحة إصابة لغم واحد من هذا النوع 100 متر مربع.
وخلال اليومين الماضيين رصدت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا في ظل التراجع الكبير أمام القوات الروسية خلال الفترة الأخيرة.
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