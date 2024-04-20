تعاون عسكري جديد بين روسيا والصين وتحذيرات أمريكية

ذكرت وكالة الأنباء الروسية تاس، اليوم السبت، أن قائد البحرية الروسية المعين حديثا سيشارك في مؤتمر عسكري كبير في الصين، حليفة روسيا، وسط انتقادات غربية متزايدة للعلاقات بين البلدين.

وذكرت تاس نقلًا عن وزارة الدفاع الروسية، أن الأدميرال ألكسندر مويسيف سيشارك في الندوة البحرية لغرب المحيط الهادئ في مدينة تشينغداو الصينية، وسيعقد أيضًا اجتماعات ثنائية، بما في ذلك مع كبار ضباط البحرية الصينية.

انتقاد بلينكن دعم الصين للدفاعات الروسية

وتأتي الزيارة بعد أن انتقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الجمعة الدعم الصيني لصناعة الدفاع الروسية، قائلا إن بكين كانت المساهم الرئيسي في جهود موسكو العسكرية في أوكرانيا من خلال توفير المكونات الحيوية للأسلحة.

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وعين الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، ألكسندر مويسيف في حفل رسمي الشهر الماضي، كقائد للبحرية الروسية، خلفا لنيكولاي يفمينوف، على خلفية عدة انتكاسات في الصراع مع أوكرانيا.

مشاركة 29 دولة في المؤتمر العسكري الصيني

ومن المقرر أن يقام الحدث في الصين، الحليف السياسي الرئيسي لروسيا على مستوى العالم، في الفترة من 22 إلى 23 أبريل، وتستمر زيارة مويسيف حتى 25 أبريل.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" بشكل منفصل أن الاجتماع الذي يحمل عنوان "بحار المستقبل المشترك" سيضم أكثر من 180 ممثلا للبحرية من 29 دولة.

وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبًا، وهو ممر للبضائع تبلغ قيمتها أكثر من 3 تريليون دولار سنويًا، حيث تتنافس بروناي وماليزيا وتايوان وفيتنام أيضًا على المطالبات.