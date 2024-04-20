السبت 20 أبريل 2024
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خارج الحدود

طائرة حربية و213 مسيرة و1145 جنديا، روسيا تكبد أوكرانيا خسائر فادحة خلال 24 ساعة

حرب روسيا وأوكرانيا،
حرب روسيا وأوكرانيا، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها حسنت مواقعها على عدة محاور للقتال، مكبدة الجيش الأوكراني خسائر كبيرة شملت نحو 1145 جنديا وطائرة حربية و213 مسيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

جاء ذلك في التقرير اليومي لوزارة الدفاع الروسية وفي ما يلي أبرز نقاطه:

  • سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" على مواقع أكثر ملاءمة في مقاطعة خاركوف، كما صدت 3 هجمات للعدو الذي بلغت خسائره نحو 30 عسكريا.
  • حسنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" وضعها على طول خط المواجهة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وصدت 3 هجمات مضادة، وخسر الجيش الأوكراني نحو 610 جنود.

الحرب الروسية الأوكرانية

  • حسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" وضعها التكتيكي وصدت 8 هجمات مضادة، فيما وصلت خسائر العدو إلى نحو 355 جنديا.
  • سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" على مواقع أكثر ملاءمة، مكبدة الجيش الأوكراني خسائر تقدر بنحو 120 عسكريا.
  • ألحقت نيران مجموعة قوات "دنيبر" أضرارا بالقوات الأوكرانية في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وخيرسون، حيث بلغت خسائر العدو نحو 30 جنديا.
  • إصابة منشأة لتخزين وقود الطيران الأوكراني ومنشأتين للبنية التحتية للنقل تستخدم للأغراض العسكرية بالإضافة إلى استهداف قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 112 منطقة.
  • إسقاط طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" و213 طائرة بدون طيار، واعتراض 5 قنابل موجهة من طراز Hammer فرنسية الصنع.

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