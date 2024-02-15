أخبار الرياضة اليوم: فوز الإسماعيلي وبلدية المحلة بالدوري.. والزمالك بدون ظهير أيسر أمام الدراويش

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي نشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

الدوري المصري، حقق فريق الإسماعيلي فوزا غاليا على نظيره سيراميكا بثنائية مقابل هدف، في مباراة الفريقين على ستاد الإسماعيلية في ختام منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء لقاء الفريقين مثيرا وممتعا خاصة من جانب الدراويش في مواجهة من أفضل مواجهات الدوري الممتاز حتى الآن.

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الدوري المصري، خطف فريق بلدية المحلة فوزًا غاليًا من نظيره مودرن فيوتشر بهدف دون رد، في المباراة التي جرت على استاد غزل المحلة، ضمن لقاءات الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

سجل إسلام مرزوق هدف بلدية المحلة في مرمى مودرن فيوتشر في الدقيقة 38.

ترتيب الدوري المصري، تصدر فريق إنبي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد انتهاء الجولة الـ12.

وتربع إنبي بقيادة مدربه الجديد سيد ياسين المدير الفني على قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوزه خارج ملعبه علي المقاولون 1-0 وتعادل زد مع بيراميدز 0-0 في الجولة ذاتها.

اقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من دخول لقاء الإسماعيلي المقبل في الدوري المصري دون ظهير أيسر بعد إصابة محمد عبد الشافي اليوم في المران.

وكان محمد عبد الشافي قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مران اليوم، وسيجري فحوصات طبية للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها وحال عدم جاهزيته يدخل الزمالك مباراة الإسماعيلي دون ظهير أيسر خاصة أن أحمد فتوح يغيب لفترة طويلة.

قررت رابطة الأندية المحترفة، تأجيل مباراة الأهلي وطلائع الجيش، في الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز، والتي كان مقررا لها يوم الإثنين المقبل، لوقت يُحدد لاحقا.

ويأتي هذا القرار بسبب مباريات النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

اقترب إبراهيما نداي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من قيادة الجبة اليسرى للأبيض في اللقاء المقبل أمام نظيره الإسماعيلي والذي يجمعهما على ملعب الإسماعيلية يوم الإثنين المقبل في الدوري الممتاز.

وتأكد غياب أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك عن لقاء الإسماعيلي بسبب الإصابة، كما تحسم الأشعة مشاركة محمد عبد الشافي في لقاء الدراويش بمركز الظهير الأيسر بعد إصابته في مران الأبيض اليوم الخميس.

دوري أبطال أفريقيا، اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، تدريباته منذ قليل استعدادا لخوض مواجهة شباب بلوزداد الجزائري مساء الجمعة، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وخاض فريق الأهلي مرانه الأخير والأساسي بملعب «٥ جويلية»؛ مستضيف مواجهة شباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال.

حقق فريق الهلال السعودي فوزا ثمينًا على مضيفه سباهان أصفهان الإيراني بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب نقش جهان بمدينة أصفهان في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا.

وستقام مباراة العودة في ملعب الهلال بالعاصمة السعودية الرياض، يوم الخميس القادم.

انتهت مباراة نافباخور الأوزبكي أمام اتحاد جدة السعودي بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب مركزي، ضمن لقاءات الذهاب لدور الـ16 في بطولة دوري أبطال آسيا.

وستقام مباراة العودة في جدة يوم الخميس المقبل.

الدوري السعودي، فاز فريق الاتفاق على مضيفه الخليج (2-0)، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري روشن السعودي.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الخليج عند 22 نقطة في المركز العاشر.

الدوري السعودي، تمكن فريق التعاون من خطف تعادل صعب في الدقائق الأخيرة أمام أبها (1-1)، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري روشن السعودي.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل وليد عبد الوهاب الأحمد لاعب التعاون هدف التقدم لفريق أبها بالخطأ في مرمى فريقه.

قرر النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، الرحيل عن النادي الباريسي، عقب نهاية الموسم الجاري والذي سيشهد نهاية عقده مع البي إس جي.

وأبلغ مبابي، ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، بقراره النهائي بشأن استمراره مع النادي الباريسي.

منتخب الشاطئية، خسر منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، أمام نظيره المنتخب الإماراتي صاحب الضيافة بهدفين مقابل هدف، في الجولة الافتتاحية ببطولة كأس العام لكرة القدم الشاطئية، والتي تستضيفها مدينة دبي الإماراتية في الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجاري.

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