دوري أبطال آسيا، اتحاد جدة يتعادل سلبيًا مع نافباخور في ذهاب دور الـ16 (صور)

انتهت مباراة نافباخور الأوزبكي أمام اتحاد جدة السعودي بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب مركزي، ضمن لقاءات الذهاب لدور الـ16 في بطولة دوري أبطال آسيا.

وستقام مباراة العودة في جدة يوم الخميس المقبل.

تشكيل اتحاد جدة أمام نافباخور

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: فواز الصقور، أحمد حجازي، حسن كادش، مدالله العليان.

خط الوسط: فابينيو، فيصل الغامدي، نجولو كانتي، مروان الصحفي، رومارينيو.

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله.

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عرض جديد من اتحاد جدة لضم محمد صلاح

كشفت صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية، أن نادي اتحاد جدة السعودي، يجهز عرضا جديدا بقيمة مالية ضخمة، لإقناع ليفربول بالتخلي عن نجمه الدولي المصري محمد صلاح، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن عرض اتحاد جدة يقدر بـ235 مليون يورو لإقناع ليفربول بالتخلي عن محمد صلاح في الصيف المقبل.

وأوضحت ذا أتلتيك، أن راتب محمد صلاح مع اتحاد جدة سيكون 85 مليون يورو سنويا، أي 4 أضعاف الراتب الذي يتقاضاه حاليا مع ليفربول.

وأشارت إلى أنه في حال تم انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي بهذا العرض، ستصبح الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.

الجدير بالذكر، أن عقد محمد صلاح مع ليفربول ينتهي في صيف 2025، وهنا عدة مفاوضات مع اللاعب من أجل تجديد عقده مع ليفربول.

رونالدو يقود النصر للفوز على الفيحاء

وفاز فريق النصر السعودي على مواطنه فريق الفيحاء بهدف دون رد، في مباراة الفريقين بذهاب دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

وحاول كلا الفريقين خطف هدف التقدم، ولكن لم تنجح جميع المحاولات في الشوط الأول.

ونجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل هدف الفوز لصالح النصر في الدقيقة 80 من عمر المباراة.