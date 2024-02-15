الإسماعيلي يفوز على سيراميكا بـ 10 لاعبين 2-1 في الدوري الممتاز

الدوري المصري، حقق فريق الإسماعيلي فوزا غاليا على نظيره سيراميكا بثنائية مقابل هدف ، في مباراة الفريقين على ستاد الإسماعيلية في ختام منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة الإسماعيلي وسيراميكا

جاء لقاء الفريقين مثيرا وممتعا خاصة من جانب الدراويش في مواجهة من أفضل مواجهات الدوري الممتاز حتي الآن.

كاد فريق سيراميكا أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 6، وذلك بعدما سدد أحمد ياسر ريان كرة قوية بالرأس خرجت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 12 أرسل محمد شكري كرة عرضية أبعدها دفاع الإسماعيلي.

وأحرز نادر فرج الهدف الأول في المباراة للإسماعيلي في الدقيقة 15 ، وذلك بعد تسديدة قوية سكنت الشباك.

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وفي الدقيقة 27 انفرد عبد الرحمن مجدي بالحارس محمد بسام ، وسدد كرة في الشباك، معلنا إحراز الهدف الثاني.

وتعرض أحمد ياسر ريان للطرد في الدقيقة 42 ،بعد اللجوء لتقنية الفار ليتغير الإنذار الأصفر لكارت أحمر مباشر.

وشهدت المباراة حالة من التوتر قبيل نهاية الشوط الأول خاصة بين رجب نبيل ومحمد حسن وتدخل الفار ليؤكد عدم إنذار أي منهما.

وفي الدقيقة 47 سجل صديق أوجولا الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا مستغلا التمركز الخاطئ لفريق الإسماعيلي داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 56 سدد لاعب سيراميكا كليوباترا كرة قوية تصدى لها حارس الإسماعيلي ببراعة.

وفي الدقيقة 81 عبد الرحمن مجدي راوغ أكثر من لاعب وأرسل كرة عرضية سددها عبد الرحمن الدح تصطدم بالقائم الأيمن وتمر لخارج الملعب.

وبعد احتساب 9 دقائق وقت بدل ضائع أعلن الحكم نهاية المباراة بفوز الإسماعيلي بنتيجة 2-1.

ترتيب الإسماعيلي وسيراميكا

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مثلها وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 12هدفا وتلقت شباكه 15 هدفا.

ويحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 14 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 15 هدفا وتلقت شباكه 9 أهداف.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلي

وأعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي في الجولة ١٢ من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - أحمد قندوسي - صديق أوجولا - فيفور أكيم.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

البدلاء: علي الجابري - خالد صبحي - سعد سمير - أحمد القرموطي - إبراهيم محمد - أحمد بلحاج - يوسف بعرور - مروان عثمان - جون إيبوكا.

تشكيل الاسماعيلي امام سيراميكا

"أحمد عادل عبد المنعم، حاتم سكر، محمد دسوقي، محمد نصر، عصام صبحي، نادر فرج، عمر الساعي، محمد بيومي، محمد حسن، عبد الرحمن مجدي، إريك تراوري".



ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم

1- إنبي 22 نقطة

2- زد 20 نقطة

3- الاتحاد السكندري 19 نقطة

4- بيراميدز 18 نقطة

5- طلائع الجيش 18 نقطة

6- سموحة 17 نقطة

7- المصري البورسعيدي 17 نقطة

8- الأهلي 14 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة

10- الجونة 14 نقطة

11- مودرن فيوتشر 13 نقطة

12- الزمالك 11 نقطة

13- الإسماعيلي 11 نقاط

14- البنك الأهلي 10 نقاط

15- بلدية المحلة 10 نقاط

16- المقاولون العرب 7 نقاط

17- الداخلية 7 نقاط

18- فاركو 5 نقاط

مواعيد الجولة الـ12 لبطولة الدوري المصري الممتاز

الجونة ضد المصري.. 4:00 عصرا يوم الثلاثاء 13 فبراير باستاد الجيش ببرج العرب 2/2

سموحة ضد البنك الأهلي.. 7:00 مساء يوم الثلاثاء 13 فبراير باستاد الإسكندرية 1/1

الاتحاد ضد طلائع الجيش.. 4:00 عصرا يوم الأربعاء 14 فبراير باستاد الإسكندرية 2/2

المقاولون ضد إنبي.. 4:00 عصرا يوم الأربعاء 14 فبراير باستاد المقاولون 0/1

زد ضد بيراميدز.. 7:00 مساء يوم الأربعاء 14 فبراير باستاد القاهرة 0/0

بلدية المحلة ضد فيوتشر.. 4:00 عصرا يوم الخميس 15 فبراير باستاد المحلة 1\0

الإسماعيلي ضد سيراميكا.. 7:00 مساء يوم الخميس 15 فبراير باستاد الإسماعيلية 2-1

الزمالك ضد فاركو مؤجلة

الأهلي ضد الداخلية مؤجلة.