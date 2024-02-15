ناصر الخليفي تعليقًا على رحيل مبابي: اعتدت على خسارة جزء من الاستثمارات

قرر النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، الرحيل عن النادي الباريسي، عقب نهاية الموسم الجاري والذي سيشهد نهاية عقده مع البي إس جي.

وأبلغ مبابي، ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، بقراره النهائي بشأن استمراره مع النادي الباريسي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد كيليان مبابي، مع باريس سان جيرمان، في يونيو المقبل 2024.

تعليق ناصر الخليفي على رحيل مبابي

وقال روثين فلامي، الصحفي بقناة RMC، إن رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، أخبرني بوجود خيبة أمل من قرار مبابي.

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وأشار فلامي إلى أن ناصر الخليفي شدد على كونه رجل أعمال، واعتاد بالفعل على فكرة خسارة جزء من استثماره في بعض الصفقات.

وأشاد ناصر الخليفي بموقف نجم الفريق كيليان مبابي، وأعرب عن تقديره له، لأن اللاعب جاء ليعلن قراره وجها لوجه أمام رئيس باريس سان جيرمان.

وأكد روثين فلامي، أن باريس سان جيرمان لن يعاقب مبابي على موقفه بالرحيل بنهاية الموسم الجاري، كما أن ناصر الخليفي سعيد بإجمالي استثماراته.

مبابي يوافق على الانتقال إلى ريال مدريد

وافق كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، على الانضمام لصفوف ريال مدريد، بداية من الموسم الجديد.

ورغم ثقة باريس سان جيرمان خلال الفترة الماضية، بشأن إقناع مبابي بالتجديد، لكن اللاعب الفرنسي صمد أمام العروض المغرية، وقرر الرحيل بالمجان.

وبحسب ماتيو موريتي، الصحفي بشبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن مبابي وافق بالفعل على الانضمام لصفوف ريال مدريد، وقال "نعم" حيث يريد النجم الفرنسي الذهاب للنادي الأبيض.

وأضاف: "بعد ضمان مستقبل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد وتمديد تعاقده مع النادي، كان فلورنتينو بيريز رئيس الملكي متفائلا بشأن ضم مبابي، وكان الشعور أن كيليان سيصل، وأن الفترة الطويلة من المفاوضات ستؤتي ثمارها بالنهاية".

وأوضح: "لا تزال تفاصيل الاتفاق بين الطرفين كيليان مبابي وريال مدريد بحاجة إلى الانتهاء منها، وهو ما سيحدث في الأسابيع المقبلة، خصوصا أن القرار الأصعب بمغادرة باريس سان جيرمان تم اتخاذه بالفعل".

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