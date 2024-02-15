الجمعة 16 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الدوري السعودي، الاتفاق يفوز على الخليج 0/2 بمشاركة محمد شريف

الخليج والاتفاق،
الخليج والاتفاق، فيتو

الدوري السعودي، فاز فريق الاتفاق على مضيفه الخليج (2-0)، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري روشن السعودي.

وتقدم الاتفاق عن طريق جورجينو فينالدوم في الدقيقة 49، قبل أن يضيف ديماري جراي الهدف الثاني في الدقيقة 61.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الخليج عند 22 نقطة في المركز العاشر.

مشاركة محمد شريف أساسيا

وشارك المهاجم المصري محمد شريف أساسيا مع فريقه الخليج في الخسارة من الاتفاق بهدفين دون رد.

Advertisements

تعادل التعاون مع أبها

الدوري السعودي، تمكن فريق التعاون من خطف تعادل صعب في الدقائق الأخيرة أمام أبها (1-1)، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري روشن السعودي.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل وليد عبد الوهاب الأحمد لاعب التعاون هدف التقدم لفريق أبها بالخطأ في مرمى فريقه.

وسجل التعاون هدف التعادل عن طريق أشرف المهديوي في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع التعاون رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، فيما رفع أبها رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

ساديو ماني يقترب من الرحيل عن النصر السعودي

أفادت تقارير سعودية عن اقتراب رحيل السنغالي ساديو ماني عن صفوف النصر السعودي بنهاية الموسم الجاري.

وكشفت تقارير سعودية أنه من الوارد بشدة في نهاية الموسم الجاري 2023-2024 بعدما فشل النجم السنغالي في استعادة بريقه الأوروبي القديم خلال مسيرته مع العالمي.

وبحسب التقارير، فإن نادي النصر تلقى صدمة كبرى في ساديو ماني بعد المستوى الهزيل الذي ظهر عليه رفقة منتخب السنغال في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة والخروج من الدور ثمن النهائي وعدم تسجيل سوى هدف وحيد في البطولة القارية.

وأضاف التقرير السعودي أن إدارة النصر كانت تراهن بقوة على تألق ساديو ماني رفقة منتخب السنغال واستعادته جزء من مستواه القديم قبل استئنافه مشواره مع النصر محليًا في دوري روشن السعودي أو قاريًا في دوري أبطال آسيا.

وأكد الموقع السعودي أن تألق ساديو ماني في المباريات المتبقية للنصر في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا هو البوابة الوحيدة أمام النجم السنغالي للحفاظ على مكانته في النصر والاستمرار مع الفريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري السعودي الاتفاق الخليج دوري روشن السعودي

مواد متعلقة

لاعب الهلال السعودي يسجل في دوري أبطال آسيا بعد غياب 22 شهرًا

دوري أبطال آسيا، الهلال السعودي يضع قدما في ربع النهائي بالفوز على سباهان 1/3

كانتي يحصد جائزة رجل مباراة اتحاد جدة ونافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا

الدوري السعودي، التعاون يخطف تعادلا قاتلا من أبها 1/1

الأكثر قراءة

طلع ممثل، قصة المشعوذة الإسرائيلية التي رددت تعويذات لإصابة السنوار بالشلل

السكة الحديد تقرر تعديل بعض مواعيد القطارات، اعرف المواعيد الجديدة

أمه بتطبطب عليه بعد وفاتها بسنة، قصة غريبة لفاروق جويدة بسبب مقال التوريث (فيديو)

مسلسل جولة أخيرة الحلقة 8، وفاة رشدي الشامي وفريدة تعلم بأمر زهايمر "شجيع"

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة: انخفاض جديد بدرجات الحرارة وموجة أمطار رعدية ورياح

شؤون البيئة بالبحيرة ينفذ ندوات بيئية توعوية بالمدارس (صور)

زيلينسكي في مهمة إنقاذ اليوم إلى برلين وباريس

تعرف على أبرز الإعفاءات للمسنين وفقا للقانون

Advertisements

منوعات

المزيد

سيمونا هاليب تقاضي شركة مكملات غذائية شهيرة قضت على مستقبلها

سورا، أداة جديدة من "أوبن إيه آي" لتحويل النصوص إلى فيديوهات

استنفار أمنى فى المغرب لفك طلاسم جريمة اختطاف وقتل زوج فنانة شهيرة

تمرين رياضى، دراسة حديثة تكشف الفوائد الصحية للعلاقة الزوجية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الجمعة، آخر تحديث بعد هدوء أمس

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس

الدينار الكويتي يرتفع في البنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الخميس 15-2-2024

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تعالج التساقط والقشرة.. 5 فوائد مذهلة لزبدة الشيا للشعر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 16 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 16 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 16 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية