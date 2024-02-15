الدوري السعودي، الاتفاق يفوز على الخليج 0/2 بمشاركة محمد شريف

الدوري السعودي، فاز فريق الاتفاق على مضيفه الخليج (2-0)، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري روشن السعودي.

وتقدم الاتفاق عن طريق جورجينو فينالدوم في الدقيقة 49، قبل أن يضيف ديماري جراي الهدف الثاني في الدقيقة 61.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الخليج عند 22 نقطة في المركز العاشر.

مشاركة محمد شريف أساسيا

وشارك المهاجم المصري محمد شريف أساسيا مع فريقه الخليج في الخسارة من الاتفاق بهدفين دون رد.

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تعادل التعاون مع أبها

الدوري السعودي، تمكن فريق التعاون من خطف تعادل صعب في الدقائق الأخيرة أمام أبها (1-1)، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري روشن السعودي.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل وليد عبد الوهاب الأحمد لاعب التعاون هدف التقدم لفريق أبها بالخطأ في مرمى فريقه.

وسجل التعاون هدف التعادل عن طريق أشرف المهديوي في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع التعاون رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، فيما رفع أبها رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

ساديو ماني يقترب من الرحيل عن النصر السعودي

أفادت تقارير سعودية عن اقتراب رحيل السنغالي ساديو ماني عن صفوف النصر السعودي بنهاية الموسم الجاري.

وكشفت تقارير سعودية أنه من الوارد بشدة في نهاية الموسم الجاري 2023-2024 بعدما فشل النجم السنغالي في استعادة بريقه الأوروبي القديم خلال مسيرته مع العالمي.

وبحسب التقارير، فإن نادي النصر تلقى صدمة كبرى في ساديو ماني بعد المستوى الهزيل الذي ظهر عليه رفقة منتخب السنغال في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة والخروج من الدور ثمن النهائي وعدم تسجيل سوى هدف وحيد في البطولة القارية.

وأضاف التقرير السعودي أن إدارة النصر كانت تراهن بقوة على تألق ساديو ماني رفقة منتخب السنغال واستعادته جزء من مستواه القديم قبل استئنافه مشواره مع النصر محليًا في دوري روشن السعودي أو قاريًا في دوري أبطال آسيا.

وأكد الموقع السعودي أن تألق ساديو ماني في المباريات المتبقية للنصر في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا هو البوابة الوحيدة أمام النجم السنغالي للحفاظ على مكانته في النصر والاستمرار مع الفريق.