إنبي يتصدر، ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الجولة الـ12

ترتيب الدوري المصري، تصدر فريق إنبي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد انتهاء الجولة الـ12.

وتربع إنبي بقيادة مدربه الجديد سيد ياسين المدير الفني على قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوزه خارج ملعبه علي المقاولون 1-0 وتعادل زد مع بيراميدز 0-0 في الجولة ذاتها.

وانفرد إنبي بقمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة وتراجع زد للمركز الثاني برصيد 20 نقطة.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- إنبي 22 نقطة

2- زد اف سي 20 نقطة

3- الاتحاد السكندري 19 نقطة

4- بيراميدز 18 نقطة

5- طلائع الجيش 18 نقطة

6- سموحة 17 نقطة

7- المصري البورسعيدي 17 نقطة

8- الأهلي 14 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة

10- الجونة 14 نقطة

11- مودرن فيوتشر 13 نقطة

12- بلدية المحلة 13 نقطة

13- الزمالك 11 نقطة

14- الإسماعيلي 11 نقطة

15- البنك الأهلي 10 نقاط

16- المقاولون العرب 7 نقاط

17- الداخلية 7 نقاط

18- فاركو 5 نقاط

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جدول ترتيب الدوري المصري

وعادت الثلاثاء الماضي عجلة الدوري المصري الممتاز للدوران مرة أخري، بعد فترة توقف دامت ما يقرب من شهر ونصف وتحديدا منذ مباراتي الإسماعيلي ضد المصري، والاتحاد السكندري ضد الداخلية يوم 1 يناير 2024.

وتوقفت بطولة الدوري المصري الممتاز بسبب مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 والتي ودع الفراعنة منافساتها من دور الـ16 أمام الكونغو الديمقراطية.

وحقق فريق الإسماعيلي فوز غالي على نظيره سيراميكا بثنائية مقابل هدف من مباراة الفريقين على ستاد الإسماعيلية في ختام منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز كالتالي

نتائج الجولة الـ12 لبطولة الدوري المصري الممتاز



الجونة ضد المصري 2-2

سموحة ضد البنك الأهلي 1-1

الاتحاد ضد طلائع الجيش 2-2

المقاولون ضد إنبي 0-1

زد ضد بيراميدز 0-0

بلدية المحلة ضد فيوتشر 1-0

الإسماعيلي ضد سيراميكا 2-1

الزمالك ضد فاركو مؤجلة

الأهلي ضد الداخلية مؤجلة