الدوري المصري، بلدية المحلة يخطف فوزًا غاليًا من فيوتشر 0/1

الدوري المصري، خطف فريق بلدية المحلة فوزًا غاليًا من نظيره مودرن فيوتشر بهدف دون رد، في المباراة التي جرت على استاد غزل المحلة، ضمن لقاءات الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

هدف مباراة فيوتشر وبلدية المحلة

سجل إسلام مرزوق هدف بلدية المحلة في مرمى مودرن فيوتشر في الدقيقة 38.

أحداث مباراة بلدية المحلة ومودرن فيوتشر

في الدقيقة 19 جاءت أول كرة خطر في المباراة بعد رأسية أنيسي لاعب بلدية المحلة ولكن تصدى لها جنش بنجاح.

وأرسل كجالي درامي لاعب مودرن فيوتشر عرضية خطيرة في الدقيقة 26 ولكن وصلت سهلة لحارس بلدية المحلة محمود ماهر.

وفي الدقيقة 28 نفذ عبدالكبير وادي ركلة ركنية لصالح فيوتشر ووصلت داخل منطقة الجزاء وأبعدها حارس البلدية عن مناطقة الخطورة.

وجاءت الدقيقة 38 لتشهد الهدف الأول لصالح بلدية المحلة بمهارة عالية من إسلام مرزوق بعدما راوغ محمود جنش حارس فيوتشر أكثر من مرة، ليسكن الكرة في الشباك، لتصبح النتيجة 1-0.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة بتقدم بلدية المحلة على مودرن فيوتشر بنتيجة 1-0.

وأطلق غنام محمد لاعب فيوتشر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن أبعدها الحارس محمود ماهر إلى ركلة ركنية في الدقيقة 53.

حالة طرد في المباراة

وفي الدقيقة 89 تلقى عبدالرحمن سمانة لاعب بلدية المحلة بطاقة حمراء بعد الحصول على إنذارين، ليستكمل الفريق الدقائق الأخيرة بـ10 لاعبين.

ترتيب فيوتشر وبلدية المحلة

وقفز فريق بلدية المحلة الي الترتيب الثاني عشر برصيد 13 نقطة، في حين يحتل مودرن فيوتشر الترتيب الحادي عشر برصيد 13 نقطة.

تشكيل فيوتشر أمام بلدية المحلة

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: علي الفيل، محمود رزق، محمد ربيعة.

خط الوسط: جوزيف جوناثان نجويم، غنام محمد، حساني أموراني، باسم علي.

خط الهجوم: عبد الكبير الوادي، كجالي درامي، مروان محسن.

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وجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، طارق طه، محمد محمود، علي زعزع، خالد رضا، محمد صادق، هشام عادل، احمد عاطف، أرنولد أيبا.

تشكيل بلدية المحلة ضد فيوتشر

حراسة المرمى: محمود ماهر.

خط الدفاع: محمد رجب، إسلام المزين، علاء مارسيلو، إسلام مرزوق.

خط الوسط: يوسف حسن، كريم ممدوح، أحمد كهربا، إيمانويل.

خط الهجوم: محمد أميسي، إينوك بنجامين.

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من: أحمد حسن، هشام حافظ، محمد الناهيري، محمد صابر، عبده سمانة، عبدالله جمعة، عادل أمو، حسام أشرف، وحيد محسن.

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم

1- إنبي 22 نقطة

2- زد 20 نقطة

3- الاتحاد السكندري 19 نقطة

4- بيراميدز 18 نقطة

5- طلائع الجيش 18 نقطة

6- سموحة 17 نقطة

7- المصري البورسعيدي 17 نقطة

8- الأهلي 14 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة

10- الجونة 14 نقطة

11- مودرن فيوتشر 13 نقطة

12- بلدية المحلة 13 نقطة

13- الزمالك 11 نقطة

14- البنك الأهلي 10 نقاط

15- الإسماعيلي 8 نقاط

16- المقاولون العرب 7 نقاط

17- الداخلية 7 نقاط

18- فاركو 5 نقاط

نتائج مباريات الجولة الـ12 لبطولة الدوري المصري الممتاز

الجونة ضد المصري.. 4:00 عصرا يوم الثلاثاء 13 فبراير باستاد الجيش ببرج العرب 2/2

سموحة ضد البنك الأهلي.. 7:00 مساء يوم الثلاثاء 13 فبراير باستاد الإسكندرية 1/1

الاتحاد ضد طلائع الجيش.. 4:00 عصرا يوم الأربعاء 14 فبراير باستاد الإسكندرية 2/2

المقاولون ضد إنبي.. 4:00 عصرا يوم الأربعاء 14 فبراير باستاد المقاولون 0/1

زد ضد بيراميدز.. 7:00 مساء يوم الأربعاء 14 فبراير باستاد القاهرة 0/0

بلدية المحلة ضد فيوتشر.. 4:00 عصرا يوم الخميس 15 فبراير باستاد المحلة

الإسماعيلي ضد سيراميكا.. 7:00 مساء يوم الخميس 15 فبراير باستاد الإسماعيلية

الزمالك ضد فاركو مؤجلة

الأهلي ضد الداخلية مؤجلة