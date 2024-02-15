الجمعة 16 فبراير 2024
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رياضة

منتخب الشاطئية يخسر مباراة الافتتاح أمام الإمارات في كأس العالم بدبي

منتخب مصر للكرة الشاطئية،
منتخب مصر للكرة الشاطئية، فيتو

منتخب الشاطئية، خسر منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، أمام نظيره المنتخب الإماراتي صاحب الضيافة بهدفين مقابل هدف، في الجولة الافتتاحية ببطولة كأس العام لكرة القدم الشاطئية، والتي تستضيفها مدينة دبي الإماراتية في الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجاري.

هدف منتخب مصر الوحيد في المباراة سجله حسام باولو، في الشوط الثالث من المباراة ليضيق الفارق إلى هدف واحد.

بذلك يدخل حسام باولو تاريخ الكرة الشاطئية، بعد أن أصبح أول لاعب يسجل لمنتخب مصر في بطولة العالم للكرة الشاطئية.

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منتخب مصر يشارك في المونديال للمرة الأولى في تاريخه

تعد مشاركة منتخب مصر في مونديال الشاطئية هي الأولى للفراعنة في تاريخ البطولة، فلم يسبق له التأهل من قبل لبطولة كاس العالم، قبل أن ينجح مصطفى لطفي في قيادة منتخبنا لأول مرة للمشاركة في المونديال.

 

منتخب مصر ينهي استعداداته لمواجهة الإمارات

أنهى منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى تدريباته استعدادا لمواجهة الإمارات غدا الخميس ١٥ فبراير فى افتتاح بطولة كأس العالم.

وشهدت التدريبات ارتفاع الحالة المعنوية للاعبين والجهاز الفنى خاصة بعد ظهور الجميع بمستوى مرضى للغاية 

قائمة منتخب مصر في مونديال الشاطئية

واختار الجهاز الفني لمنتخب الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي 12 لاعبا في القائمة النهائية للفراعنة في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية هم:

محمد السيد - إبراهيم حسن - مصطفى سمير - مصطفى شيكا - حسام محمد - أحمد الشحات - مصطفى علي صاصا - الحسيني طه - هيثم عاطف كوستا - حسام باولو - محمد عبد النبي لوحا - إسماعيل بهجت.

 

أبو الوفا يبلغ رسالة اتحاد الكرة للاعبين 

وحرص محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة الشاطئية ورئيس البعثة، على نقل رسالة دعم ومساندة من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة جمال علام للمنتخب فى البطولة لرفع الحالة المعنوية للاعبين قبل مباراة الغد. 

وأكد أبو الوفا ثقة المجلس فى لاعبى المنتخب والجهاز الفنى لتحقيق نتائج مرضية فى كأس العالم.

خاض منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى تدريبه الأساسى فى دبى، استعدادا لخوض مباراة الافتتاح أمام الإمارات فى افتتاح بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية، يوم الخميس المقبل.

 

 

حسام باولو يعود لقائمة المونديال

واستبدل الجهاز الفنى حسام باولو بدلا من عبدالرحمن الشافعي، بعدما أثبتت التقارير الطبية إصابته فى العضلة الامامية واحتياجه لمدة طويلة من العلاج والتأهيل.

يرأس البعثة محمد أبوالوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة الشاطئية، والذى أكد ثقته الكاملة فى اللاعبين والجهاز الفنى فى تحقيق نتائج مرضية للجماهير ولمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام والذى يدعم المنتخب بشكل كامل.

مجموعة مصر في مونديال الشاطئية

وأوقعت قرعة البطولة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية ضمن فرق المجموعة الأولى رفقة منتخبات الإمارات وأمريكا وإيطاليا.

منتخب مصر يتعادل مع إسبانيا وديا

تعادل منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، بقيادة مديره الفني مصطفى لطفي أمام نظيره الإسباني بأربعة أهداف لكل منهما، في المباراة الودية التي جمعتهما في الإمارات.

 وجاء في ختام التجارب الودية لمنتخب الشاطئية المصري قبل انطلاق مبارياته في بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية، التي تستضيفها مدينة دبي الإماراتية خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجاري.

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