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رياضة

رسميا، تأجيل مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري الممتاز

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

قررت رابطة الأندية المحترفة، تأجيل مباراة الأهلي وطلائع الجيش، في الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز، والتي كان مقررا لها يوم الإثنين المقبل، لوقت يُحدد لاحقا.

ويأتي هذا القرار بسبب مباريات النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

أمير توفيق يكشف تفاصيل انتقال لاعب الأهلي للدوري السويسري

الأهلي، كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم عن التفاصيل الخاصة بانتقال لاعب الأهلي مواليد 2005 عمرو خالد بيبو، إلى نادي أراو السويسري.

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 وقال إن اللاعب تمت إعارته لمدة عام ونصف العام إلى النادي السويسري بنية البيع بعد العرض الذي أرسله نادي أراو والرجوع لمحمود الخطيب، رئيس النادي والمشرف العام على الكرة، وبالتشاور بشأن الرأي الفني مع قطاع الناشئين والفريق الأول تمت الموافقة على إعارة اللاعب، والذي تجاوز الكشف الطبي في سويسرا وانضم بالفعل إلى ناديه الجديد.

 وأضاف أن إعارة عمرو خالد جاءت ضمن السياسة التي ينتهجها النادي بإتاحة الفرص لعناصر فرق الناشئين للعب في الدرجة الأعلى في وقت مبكر، سواء داخل أو خارج البلاد؛ لاكتساب الخبرات والجوانب الفنية، والاستثمار المالي بما يحقق مصلحة النادي الأهلي.

 

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رابطة الأندية المحترفة الأهلي طلائع الجيش الدوري الممتاز

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