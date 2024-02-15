الجمعة 16 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الدوري السعودي، التعاون يخطف تعادلا قاتلا من أبها 1/1

أبها والتعاون، فيتو
أبها والتعاون، فيتو

الدوري السعودي، تمكن فريق التعاون من خطف تعادل صعب في الدقائق الأخيرة أمام أبها (1-1)، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري روشن السعودي.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل وليد عبد الوهاب الأحمد لاعب التعاون هدف التقدم لفريق أبها بالخطأ في مرمى فريقه.

وسجل التعاون هدف التعادل عن طريق أشرف المهديوي في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

Advertisements

ورفع التعاون رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، فيما رفع أبها رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

 

ساديو ماني يقترب من الرحيل عن النصر السعودي

أفادت تقارير سعودية عن اقتراب رحيل السنغالي ساديو ماني عن صفوف النصر السعودي بنهاية الموسم الجاري.

وكشفت تقارير سعودية أنه من الوارد بشدة في نهاية الموسم الجاري 2023-2024 بعدما فشل النجم السنغالي في استعادة بريقه الأوروبي القديم خلال مسيرته مع العالمي.

وبحسب التقارير، فإن نادي النصر تلقى صدمة كبرى في ساديو ماني بعد المستوى الهزيل الذي ظهر عليه رفقة منتخب السنغال في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة والخروج من الدور ثمن النهائي وعدم تسجيل سوى هدف وحيد في البطولة القارية.

وأضاف التقرير السعودي أن إدارة النصر كانت تراهن بقوة على تألق ساديو ماني رفقة منتخب السنغال واستعادته جزء من مستواه القديم قبل استئنافه مشواره مع النصر محليًا في دوري روشن السعودي أو قاريًا في دوري أبطال آسيا.

وأكد الموقع السعودي أن تألق ساديو ماني في المباريات المتبقية للنصر في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا هو البوابة الوحيدة أمام النجم السنغالي للحفاظ على مكانته في النصر والاستمرار مع الفريق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

الدوري السعودي دوري روشن السعودي أبها التعاون

مواد متعلقة

هدم المعبد، رحيل كلوب يُمهد طريق محمد صلاح نحو الدوري السعودي، وهذا النادي الأقرب

بعد نهاية الميركاتو الشتوي، أبرز صفقات أندية الدوري السعودي في يناير

الأهلي يرفض رحيل ياسر إبراهيم إلى الدوري السعودي

الأكثر قراءة

طلع ممثل، قصة المشعوذة الإسرائيلية التي رددت تعويذات لإصابة السنوار بالشلل

أمه بتطبطب عليه بعد وفاتها بسنة، قصة غريبة لفاروق جويدة بسبب مقال التوريث (فيديو)

مسلسل جولة أخيرة الحلقة 8، وفاة رشدي الشامي وفريدة تعلم بأمر زهايمر "شجيع"

تعرف على أبرز الإعفاءات للمسنين وفقا للقانون

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة: انخفاض جديد بدرجات الحرارة وموجة أمطار رعدية ورياح

السكة الحديد تقرر تعديل بعض مواعيد القطارات، اعرف المواعيد الجديدة

مؤلف مسلسل "غالية بـ100 راجل" يتبرأ من لوك سمية الخشاب ويكشف ما حدث (فيديو)

أسعار الذهب اليوم الجمعة، آخر تحديث بعد هدوء أمس

Advertisements

منوعات

المزيد

سيمونا هاليب تقاضي شركة مكملات غذائية شهيرة قضت على مستقبلها

سورا، أداة جديدة من "أوبن إيه آي" لتحويل النصوص إلى فيديوهات

استنفار أمنى فى المغرب لفك طلاسم جريمة اختطاف وقتل زوج فنانة شهيرة

تمرين رياضى، دراسة حديثة تكشف الفوائد الصحية للعلاقة الزوجية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الجمعة، آخر تحديث بعد هدوء أمس

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس

الدينار الكويتي يرتفع في البنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الخميس 15-2-2024

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تعالج التساقط والقشرة.. 5 فوائد مذهلة لزبدة الشيا للشعر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 16 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 16 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 16 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية