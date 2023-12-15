الجمعة 15 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

فاركو يتقدم على زد بهدف نظيف في الشوط الأول بالدوري الممتاز

زد، فيتو
زد، فيتو

الدوري المصري، تقدم فريق فاركو على نظيره زد بنتيجة هدف نظيف، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

أهداف مباراة فاركو ضد زد في الدوري المصري 

سجل هدف فاركو في شباك زد اللاعب محمد فخري في الدقيقة الثانية. 

تشكيل زد أمام فاركو 

في حراسة المرمى: علي لطفي 

في خط الدفاع: محمد سمير، محمد إسماعيل، علي جمال، مصطفى العش

في خط الوسط: بيتر موتوموسي، عبدالله مجدي، مصطفى سعد ميسي. 

في خط الهجوم: محمد سوانح، مصطفى زيكو، شادي حسين

Advertisements

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: عمر حسام، كاجو، عبد النبي، ماتا، صبري، علي، قطة، رأفت، فوزي.

القناة الناقلة لمباراة فاركو وزد 

تنقل مباراة فاركو وزد عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وتنطلق غدا الخميس مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي تشهد غياب الأهلي بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية.

مواعيد مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري 

وجاءت مواعيد المباريات المتبقية في الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري كالتالي. 

الجمعة 15 ديسمبر 2023

طلائع الجيش ضد المقاولون العرب - 6 مساء - ستاد جهاز الرياضة 

فاركو ضد زد - 6 مساء - ستاد الجيش ببرج العرب

السبت 16 ديسمبر 2023

إنبي ضد الإسماعيلي - 7 مساء - ستاد بتروسبورت

 

الأهلي ضد الاتحاد السكندري - مؤجلة 

تعديل مواعيد الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري


وكانت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، قد قررت في وقت سابق إجراء تعديلات على مواعيد مباريات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

وتقرر إقامة 4 مباريات يوم 14 ديسمبر الجاري، بين البنك الأهلي والجونة على ملعب بتروسبورت، ومودرن فيوتشر مع سيراميكا كليوباترا على استاد السلام، وبيراميدز مع بلدية المحلة في الدفاع الجوي، والمصري والزمالك على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتقام 3 مباريات يوم 15 ديسمبر الجاري، الداخلية مع سموحة على استاد السلام، طلائع الجيش والمقاولون العرب على ملعب جهاز الرياضة العسكري، وفاركو مع زد على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

وتقام مواجهة واحدة فقط يوم 16 ديسمبر الجاري، تجمع بين إنبي والإسماعيلي على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس.

ومن المقرر أن تتوقف بطولة الدوري المصري يوم 2 يناير المقبل استعدادا لخوض الفراعنة منافسات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار يناير وفبراير 2024.

 

ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز 16 نقطة
2- الأهلي 14 نقطة
3- طلائع الجيش 14 نقطة
4- سيراميكا كليوباترا 13 نقطة
5- زد اف سي 13 نقطة
6- مودرن فيوتشر 12 نقطة
7- الاتحاد السكندري 12 نقطة
8- سموحة 12 نقطة
9- المصري البورسعيدي 12 نقطة
10- الزمالك 11  نقطة 
11- الجونة 10  نقاط
12- إنبي 10  نقاط
13- بلدية المحلة 9  نقاط
14- الإسماعيلي 7  نقاط
15-  الداخلية 6  نقاط 
16- فاركو 5  نقاط
17- المقاولون العرب 4  نقاط
18- البنك الأهلي 3 نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

فاركو مباراة فاركو ضد زد فاركو ضد زد الدوري المصري أهداف مباراة فاركو وزد

الأكثر قراءة

أول صور من حفل زفاف أسماء أبو اليزيد

بث مباشر، شاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

أرملة الإبراشي تكشف لـ "فيتو" سبب التنازل عن محضر الشروع في قتلها

خبير فلسطيني يكشف لـ "فيتو" موعد نهاية الحرب الإسرائيلية على غزة

الانتخابات الرئاسية، موعد تشكيل الحكومة الجديدة

ضربة لإسرائيل، القسام تعلن قصف القدس المحتلة برشقة صاروخية

حكم رفع السبابة عند مرور الجنازة وأحاديث القيام عند رؤيتها

أمريكا تبحث مع مسئولين مصريين موعد إنهاء حرب غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

كارثة بيئية تهدد أعلى قمة في العالم، ما القصة؟

ناسا تؤجل موعد انفصال مركبة Cargo Dragon عن المحطة الفضائية

البحوث الفلكية يكشف سبب اقتراب الأرض من الشمس في فصل الشتاء

اكتشاف مقلق في بحر حول برمودا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 15-12-2023

اعملها بنفسك، طريقة تثبيت نسخة ويندوز جديدة

خطوات نقل رخصة محل في حال وفاة المرخص له

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 15-12-2023

المزيد

انفوجراف

10 مواجهات بين الفرق العربية في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم رفع السبابة عند مرور الجنازة وأحاديث القيام عند رؤيتها

تفسير حلم الغضب في المنام وعلاقته بالكثير من الخير والتخلص من الخلافات

تفسير حلم جواز السفر في المنام وعلاقته بالتخلص من الأزمات والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية