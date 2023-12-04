الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الدوري المصري، فادي فريد يقود سموحة للفوز على فاركو 2-1

فادي فريد، فيتو
فادي فريد، فيتو

 الدوري المصري، حقق سموحة الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف باستاد الإسكندرية في افتتاح مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم فاركو بالهدف الأول عن طريق وليد علي قبل أن يعود فادي فريد مهاجم سموحة ويسجل هدفين ويقود فريقه لحصد النقاط الثلاث.

وارتقى سموحة للمركز السادس بعد هذا الفوز حيث رفع رصيده إلى 12 نقطة بينما تجمد فاركو عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر.

 

مواعيد الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري 

الإثنين 4 ديسمبر

سموحة ضد فاركو..  7:00 مساء باستاد الإسكندرية (انتهى بفوز سموحة 2-1)

Advertisements

الثلاثاء 5 ديسمبر

بلدية المحلة ضد طلائع الجيش.. 4:00 مساء باستاد المحلة

 

الإسماعيلي ضد البنك الأهلي.. 7:00 مساء باستاد الإسماعيلية

سيراميكا ضد إنبي  …        7:00 مساء باستاد المقاولون

 

الأربعاء 6 ديسمبر

المقاولون ضد الداخلية  .. 7:00 مساء باستاد المقاولون

 

الخميس 7 ديسمبر

الزمالك ضد الاتحاد السكندري.. 7:00 مساء باستاد السلام

 

الجونة ضد بيراميدز  .. مؤجلة

زد ضد الأهلي..    مؤجلة

المصري ضد فيوتشر.. مؤجلة

وكان بيراميدز تصدر قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة، يليه الأهلي ثانيا برصيد 14 نقطة، علما بأن الأحمر يتبقي له مباراة مؤجلة مع بلدية المحلة بعد الجولة السابعة.

نتائج الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز


بيراميدز 2-1 الإسماعيلي

الأهلي 0-0 سموحة

فيوتشر 0-2 الزمالك

الاتحاد 0-0 زد

طلائع الجيش 1-1 الجونة

فاركو 1-1 المقاولون

الداخلية 0-0 بلدية المحلة

إنبي 1-2 المصري

البنك الأهلي 0-1 سيراميكا كليوباترا

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فاركو الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز الاسكندرية سموحة فادي فريد

مواد متعلقة

دوري أبطال آسيا، الهلال السعودي يختتم دور المجموعات بالفوز على نساجي بهدفين

الدوري المصري، فاركو يتقدم على سموحة بهدف في الشوط الأول

الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهاما للاعبي مانشستر سيتي

لأول مرة بعد الإصابة، حجازي يقود تشكيل اتحاد جدة ضد سباهان الإيراني

الكاف يرشح هدف كهربا في مرمى الهلال السوداني للفوز بجائزة الأفضل في 2023

الدوري المصري، تشكيل فاركو في مواجهة سموحة

زيدان: أُفضل كأس العالم على دوري الأبطال.. هكذا دخلت عالم التدريب.. وهذا موقفي من العودة إلى ريال مدريد

وسائل إعلام إسبانية تكشف سبب غياب فيليكس عن تدريبات برشلونة

الأكثر قراءة

الإعلامية مفيدة شيحة تحتفل بخطوبة ابنتها في حفل خاص (صور)

تزويد غزة بالإنترنت من فوق سطح عمارة في القاهرة، قصة مبادرة مصرية أصبحت حديث العالم

نيلي فرقة أنشأتها دولة الاحتلال الإسرائيلية لاغتيال قادة حماس (فيديوجراف)

المتحدث باسم جيش الاحتلال: رئيسة الصليب الأحمر دخلت غزة اليوم عن طريق مصر

جنود الله، أمراض خطيرة تتفشى بين جنود الاحتلال في غزة تصيبهم بالهلوسة والإسهال الحاد

أسباب تشققات الكعبين، والعلاج بالوصفات الطبيعية في أسرع وقت

الأرصاد تحذر قائدي المركبات من انعدام الرؤية على الطرق

تعرف على أبرز اللاعبين المستبعدين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

Advertisements

منوعات

المزيد

الإعلامية مفيدة شيحة تحتفل بخطوبة ابنتها في حفل خاص (صور)

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك الثلاثاء 5-12-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

جنود الله، أمراض خطيرة تتفشى بين جنود الاحتلال في غزة تصيبهم بالهلوسة والإسهال الحاد

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 5-12-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 4-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الاثنين

أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023

المزيد

انفوجراف

نيلي فرقة أنشأتها دولة الاحتلال الإسرائيلية لاغتيال قادة حماس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء سعة الرزق، ما يقوله المسلم لفك الكرب

تفسير حلم التفاح الأخضر في المنام وعلاقته بسماع أخبار مفرحة

أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية