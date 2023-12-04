الدوري المصري، فادي فريد يقود سموحة للفوز على فاركو 2-1

الدوري المصري، حقق سموحة الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف باستاد الإسكندرية في افتتاح مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم فاركو بالهدف الأول عن طريق وليد علي قبل أن يعود فادي فريد مهاجم سموحة ويسجل هدفين ويقود فريقه لحصد النقاط الثلاث.

وارتقى سموحة للمركز السادس بعد هذا الفوز حيث رفع رصيده إلى 12 نقطة بينما تجمد فاركو عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر.

مواعيد الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري

الإثنين 4 ديسمبر

سموحة ضد فاركو.. 7:00 مساء باستاد الإسكندرية (انتهى بفوز سموحة 2-1)

Advertisements

الثلاثاء 5 ديسمبر

بلدية المحلة ضد طلائع الجيش.. 4:00 مساء باستاد المحلة

الإسماعيلي ضد البنك الأهلي.. 7:00 مساء باستاد الإسماعيلية

سيراميكا ضد إنبي … 7:00 مساء باستاد المقاولون

الأربعاء 6 ديسمبر

المقاولون ضد الداخلية .. 7:00 مساء باستاد المقاولون

الخميس 7 ديسمبر

الزمالك ضد الاتحاد السكندري.. 7:00 مساء باستاد السلام

الجونة ضد بيراميدز .. مؤجلة

زد ضد الأهلي.. مؤجلة

المصري ضد فيوتشر.. مؤجلة

وكان بيراميدز تصدر قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة، يليه الأهلي ثانيا برصيد 14 نقطة، علما بأن الأحمر يتبقي له مباراة مؤجلة مع بلدية المحلة بعد الجولة السابعة.

نتائج الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز



بيراميدز 2-1 الإسماعيلي

الأهلي 0-0 سموحة

فيوتشر 0-2 الزمالك

الاتحاد 0-0 زد

طلائع الجيش 1-1 الجونة

فاركو 1-1 المقاولون

الداخلية 0-0 بلدية المحلة

إنبي 1-2 المصري

البنك الأهلي 0-1 سيراميكا كليوباترا