حصاد الانتقالات في الدوري المصري خلال 2023.. إمام وموديست وكريستو وعطية أبرز صفقات الأهلي.. والزمالك يكتفي بلاعبين بسبب إيقاف القيد

شهدت فترتي الانتقالات بمسابقة الدوري المصري الممتاز عام 2023، سواء الشتوية يناير 2023 أو الصيفية لهذا العام تعاقد الأندية المصرية مع العديد مع اللاعبين، فيما غابت أندية من سباق الصفقات خلال فترة التعاقد بسبب أزمات إيقاف القيد بسبب عقوبات الفيفا.

وتصدر الأهلي سباق الصفقات الجديدة بعدما تعاقد مع أكثر من لاعب وعلى رأسهم إمام عاشور وموديست ورضا سليم.

صفقات الأهلي 2023

وفي انتقالات يناير 2023، تعاقد النادي الأهلي مع التونسي محمد الضاوي "كريستو" لاعب النجم الساحلي التونسي لمدة 4 سنوات ونصف.

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الأهلي يتعاقد مع كريستو

كما حصل الأهلي علي خدمات الظهير الأيمن خالد عبدالفتاح من سموحة السكندري على سبيل الإعارة لمده 6 شهور بنية الشراء.

بالاضافة للاعب مروان عطية الذي انضم من صفوف الاتحاد السكندري لمدة أربعة مواسم ونصف وأخيرا الجزائري أحمد قندوسي الذي انضم من صفوف وفاق سطيف لمدرة أربعة مواسم ونصف.

وفي انتقالات الصيف 2023 أبرم القلعة الحمراء ثلاث صفقات جديدة بالاضافة إلي تفعيل بند شراء خالد عبد الفتاح من سموحة واستعادة الثنائي المعار صلاح محسن وكريم نيدفيد.

إمام عاشور

وتعاقد الأهلي في الصيف مع إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي والزمالك السابق ورضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي والفرنسي أنتوني موديست.

موديست

صفقات الزمالك 2023

لم يستطع الزمالك إبرام أي صفقات جديدة خلال انتقالات الصيف 2023 ولكن استعاد محمود علاء ويوسف أوباما بعد انتهاء اعارتهما بسبب أزمة إيقاف القيد.

وكان الزمالك ضم في انتقالات الشتاء 2023 ناصر منسي هداف فريق البنك الأهلي بعقد لخمسة مواسم بالإضافة للتعاقد مع الجناح المغربي أحمد بلحاج لاعب أسوان على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور بنية الشراء.

صفقات الإسماعيلي 2023

النادي الاسماعيلي لم يستطع إبرام أي صفقات جديدة في انتقالات صيف 2023 واكتفي باستعادة كريم عرفات وباسم مرسي بعد انتهاء إعارتهما بسبب أزمة القيد.

زد يتصدر الأندية في صفقات الصيف 2023

تصدر نادي زد إف سي الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز الأندية من حيث عدد صفقات الانتقالات الصيفية بعدد 22 صفقة.

وجاءت قائمة اللاعبين الذين تعاقد معهم زد كالتالي

شادي حسين، حمدي ياسر، علي لطفي، أحمد سيد عبد النبي، محمد أشرف، مصطفى فوزي (الأهلي)، بيتر زيلو موتوموسي، أرناوفي مومبولي (الكونغو)، ماتا ماجاسا (الجمارك الموريتاني)، محمد سوانيه (جامبيا)، محمد اسماعيل، جرجس مجدي (إنبي)، عمرو حسام (إيسترن كومباني) ، محسني ماليما (تنزانيا)، مصطفى العش (غزل المحلة)، عبد الله مجدي، أحمد عاطف، محمود صابر (بيراميدز)، إسلام عبد الله، محمد رضا، مصطفى زيكو (حرس الحدود)، ديلسون كاموني (أسوان).

ويأتي بعد زد في سباق التعاقدات خلال انتقالات الصيف الثلاثي الجونة وبلدية المحلة الصاعدان حديثا للدوري والاتحاد السكندري.

صفقات الاتحاد السكندري 2023

وتعاقد الاتحاد السكندري في انتقالات الصيف 2023 مع عمر صلاح (حارس مرمى سموحة) هاني الطامي (المنصورة) – أحمد ياسين (البنك الأهلي) - إسلام أبو سليمة (المصري) – سيف تقا – رجب عمران (سيراميكا كليوباترا) – الحبيب حسن عبده (النيجر) - أحمد غنيم (سبورتنج) – عمرو صالح (وادي دجلة) – أحمد الشيخ (بربرام التشيلي) – بيكالي أوبامي (الجابون)– محمود شبانة (الزمالك) – عمر الوحش (الإسماعيلي) – فرانك آلان (انتقال حر) – استعاد كريم الديب وبلال السيد وبنيامين بواتينج.

وكان زعيم الثغر ضم ثنائي الأهلي محمد محمود وعمار حمدي على سبيل الإعارة خلال انتقالات يناير 2023.

صفقات المصري البورسعيدي 2023

تعاقد المصري البورسعيدي في انتقالات الصيف 2023 مع اللاعبين، سمير فكري (الداخلية) – ميدو جابر (سيراميكا) – باهر المحمدي – محمد الشامي (الإسماعيلي) - يوسف الجوهري (المقاولون) – فخر الدين بن يوسف (انتقال حر)- أحمد عيد (الزمالك)- ليستويل أمانكونا (غانا) – أمادو جولدي با (دينامو أوتو تيراسبول) - محمود حمادة (فاركو) – أحمد أيمن منصور (انتقال حر).

باهر المحمدي

وكان المصري البورسعيدي تعاقد في انتقالات الشتاء 2023 مع ثنائي سيراميكا كليوباترا شريف دابو ورجب عمران، وعبده يحيي من صفوف غزل المحلة على سبيل لإعارة لمدة 6 شهور.

كما تعاقد في الميركاتو الشتوي الماضي مع سعيدو ومحمد عزام من صفوف فريق الفيوم من الدرجة الثانية، حسام جريشة وأحمد عماد من نادي بروكسي من القسم الثاني، ومحمد الفيومي من صفوف فريق دكرنس في الدرجة الثانية.

صفقات بيراميدز 2023

وشهدت صفقات بيراميدز 2023، التعاقد مع لاعبين بارزين من الزمالك وشراء مصطفي فتحي نهائيا، وجاءت قائمة صفقات بيراميدز بانتقالات الصيف 2023 كالتالي: مصطفى فتحي (التعاون السعودي) – محمد رضا – محمود مرعي –مهند لاشين (فيوتشر) - سيف جعفر - يوسف أسامة نبيه (الزمالك) – فيستون ماييلي (يانج أفريكانز) – محمد عادل "أمو" (المقاصة) – أحمد ميهوب (المحلة).

سيف جعفر

بينما شهدت صفقات فريق بيراميدز بانتقالات يناير 2023، تدعيم الفريق باللاعب أحمد توفيق من البنك الأهلي بعقد يمتد لموسمين حتى يناير 2025.

صفقات فيوتشر 2023

أتم فيوتشر أكثر من صفقة خلال انتقالات الصيف 2023 بالتعاقد مع محمد محمود – محمد أشرف "مانو" – محمد نصير – وليد مصطفى (الأهلي) – إنيمي بيكالي (شيريف تيراسبول) – خالد رضا (إنبي) – كاجالي درامي (جامبيا) – محمد صادق (بيراميدز) – حساني إيموارن (لوتو بوبو).

وكان فيوتشر استعاد في يناير 2023، لاعبه أحمد رفعت بعد قطع إعارته من الوحدة الاماراتي كما تعاقد بشكل نهائي مع محمد عبدالسلام لاعب الزمالك.

صفقات سموحة 2023

ونجح سموحة في إبرام صفقات عديدة خلال انتقالات الصيف 2023، وعلي رأسهم حسام حسن – مصطفى البدري – محمود وحيد (الأهلي) – أحمد خالد (أسوان) – فادي فريد – ميدو مصطفى – إسلام جابر (البنك الأهلي) – عبد اللطيف بن قسو – لحسن دهدوه (المغرب) – حسام هريدي (النصر للتعدين) - إيمانويل إيهيزو (نيجيريا) – حمدي علاء (الزمالك) – عمرو قلاوة (سيراميكا).

وكان سموحة السكندري تعاقد في انتقالات الشتاء 2023 من رباعي الأهلي حسام حسن وزياد طارق ومصطفي سعد “ميسي” ومحمد مغربي على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور.

صفقات البنك الأهلي 2023

وتعاقد البنك الأهلي خلال انتقالات صيف 2023 مع كلا من حسن شاهين (حارس مرمى المقاولون) - أيمن أشرف (الأهلي) – محمد عبد اللطيف جريندو (المصري) – أحمد مدبولي (الإسماعيلي) – سيرجي أكا (الإسماعيلي) – معاذ الحناوي (المحلة) – أحمد النادري (المحلة) – إبراهيم حسن (الاتحاد) – عماد فتحي (أسوان) – علاء عطا (انتقال حر).

وكان البنك الأهلي تعاقد في انتقالات الشتاء 2023 مع المهاجم التونسي فراس عيفيه من إيسترن كومباني لمدة موسم ونصف في صفقة انتقال حر وباسم مرسي علي سبيل الاعارة من الاسماعيلي وسعيدو سنبوريه من الاتحاد السكندري وحسام أشرف إعارة من الزمالك.

صفقات فاركو 2023

وتعاقد فاركو خلال فترة انتقالات الصيف 2023 مع كلا من موسيس توراي – محمد بانجورا (تروا الفرنسي) – محمود البدري (سيراميكا) – باباكار نداي (السنغال) –شريف دابو (انتقال حر) – عمرو وردة (دوكسا القبرصي)– صلاح باشا (جيوجليانو الإيطالي) – محمد فخري (الأهلي).

وفسخ فاركو مؤخرا تعاقده مع عمرو وردة.

عمرو وردة

صفقات الجونة 2023

وتعاقد الجونة العائد للدوري الممتاز مع عدد من اللاعبين وهم أحمد مسعود (حارس مرمى طلائع الجيش) – الجامبي أليو جاتا (بترول أسيوط) - حسن الحطاب – عبادي (شبان قنا) – أحمد عبد الرسول (سموحة) – كمال أبو الفتوح (إيسترن كومباني) – أحمد بلحاج - جابريل شيكودي (سيراميكا) –أشرف مجدي (فيوتشر) – صبحي سليمان (الاتحاد) – أحمد محمود (الزمالك) – صبري رحيل (الاتحاد) – أحمد حامد "شوشة" (سموحة) – محمد الصباحي (انتقال حر) – سيف العجوز (المقاولون) – أيمن سعد "موكا" (لافيينا) – فارس جلال – محمد عماد (الأهلي).

صفقات سيراميكا كليوباترا 2023

وتعاقد سيراميكا كليوباترا خلال انتقالات الصيف 2023 مع أحمد دعدور (حارس مرمى بيراميدز) - إسلام المزين (المصري) – علاء يحيى (لافيينا) – أحمد قندوسي – سعد سمير (الأهلي) – إيريك كامبالي (المريخ السوداني) – حسين حسني (بورتو السويس) - صديق أوجولا (سموحة).

أحمد قندوسي

وكان فريق سيراميكا تعاقد صفقة محمد عنتر قادما من صفوف المصري البورسعيدي لمدة موسمين ونصف بانتقالات يناير 2023.

صفقات طلائع الجيش 2023

وتعاقد طلائع الجيش خلال فترة انتقالات الصيف 2023 مع اللاعبين موسى دياوارا (البنك الأهلي) – أحمد الشيخ – حميد ماو (غزل المحلة) – محمد حمدي زكي (أسوان) عبد الرحمن شيكا (الانتاج الحربي) – أحمد متعب (إيسترن كومباني) – كريم حلاوة (المقاصة) – مصطفى الخواجة (سموحة) – كريم طارق - إسلام محارب (الجونة) – يسري وحيد – عمر طارق (الترسانة) – جودوين شيكا (نيجيريا) – حسام دقدوق (تونس) – فريد شوقي (المصري).

وكان طلائع الجيش تعاقد في انتقالات الشتاء يناير 2023 مع فريد شوقي لاعب المصري على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور، بالإضافة لمحمود وادي مهاجم بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور.

صفقات بلدية المحلة 2023

وتعاقد فريق بلدية المحلة العائد للدوري الممتاز بعد غياب 15 عاما خلال انتقالات الصيف مع إسلام مرزوق (زد) – محمد الزفراني (المغرب) – محمد أشرف – يوسف حسن - عبد الرحمن اللاهوني (بورتو السويس) – حسام أشرف – طارق علاء – ماجد هاني (الزمالك) – محمد أميسي (ليريا البرتغالي) – مهاب أشرف – أحمد العش (البنك الأهلي) – - أحمد رضا (وادي دجلة) - مؤمن راضي (انبي) – محمد عادل "أمو" (بيراميدز) – هشام حافظ (فيوتشر) – محمد رجب (الاتحاد السكندري) – نور الزمان الزموري (تونس) – ويسدوم (انتقال حر)

حسام أشرف

صفقات الداخلية 2023

تعاقد نادي الداخلية خلال الميركاتو الصيفي 2023 مع محمود الزنفلي (حارس مرمى - البنك الأهلي) - أنس شندي (السويس) - عبد الرحمن عاطف (المحلة) -– باسم مدحت (الجونة) - إبراهيم جلال (إنبي)- إيهاب سمير (المحلة)– أحمد سيد غريب (الأهلي) – محمود حسونة (النصر) – أشرف العفلي (الجزيرة الليبي)- رمضان مصطفى (إنبي) - أحمد شداد – أحمد عماد - لؤي فهمي – أحمد عبد الرسول – إبراهيم ناجي (المصري).

وكان الداخلية تعاقد في انتقالات يناير الماضية مع أحمد داهش لاعب إيسترن كامباني على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور، وفهد جمعة لاعب الأهلي.

صفقات المقاولون العرب 2023

وتعاقد المقاولون بانتقالات صيف 2023، مع كلا من عامر عامر (حارس مرمى سيراميكا) - عربي بدر (الأهلي) – اسلام عبد النعيم (الاتحاد) – عمرو مرعي (انبي) – زياد فراج - عماد الدين أبوبكر (المصري) – أحمد فوزي - محمود وادي – عماد ميهوب (بيراميدز) – عمار حمدي (الأهلي).

عمار حمدي

صفقات إنبي 2023

تعاقد نادي إنبي مع صفقة واحدة خلال انتقالات الصيف 2023 وكانت مع زياد طارق (الأهلي) لمدة ثلاث مواسم بسبب أزمة القيد.

وكان انبي تعاقد في انتقالات الشتاء 2023، مع عمرو مرعي لاعب المصري في صفقة انتقال حر وباسم عادل من السويس ورضا السيد من الداخلية ومبارك الحسن من السلوم وناصر ناصر من الاتحاد السكندري علي سبيل الاعارة.

زياد طارق

صفقات ثلاثي الهبوط يناير 2023

وكان نادي أسوان الهابط من الدوري تعاقد في الميركاتو الشتوي 2023 مع الجناح المغربي الشات عماد الكابو قادمُا من فريق سانتا كولوما الأندوري لمدة موسم ونصف وبلال السيد لاعب الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

كما تعاقد مع حسام عرفات ومحمد المرسي ثنائي نادي إنبي بعقد يمتد لموسم ونصف، بالاضافة للاعب سيف العجوز لاعب نادي الجونة وعلاء سلامة من فاركو على سبيل لإعارة لمدة 6 شهور، ومحمود فهمي لاعب المقاولون العرب.

فيما تعاقد حرس الحدود بانتقالات الشتاء 2023 مع أحمد على لاعب المقاولون العرب في صفقة انتقال حر، وإسلام جمال لاعب فاركو، وفلانتين أودو لاعب أبيا وريرز النيجيري، وأحمد قاسم من صفوف إنبي على سبيل الإعارة.

بينما ضم غزل المحلة في انتقالات الشتاء 2023 كلا من حازم مرسي لاعب الإسماعيلي على سبيل الإعارة، وأحمد رضا من صفوف وادي دجلة على سبيل الإعارة، ومصطفى أسامة لاعب سبورتنج كاسل.